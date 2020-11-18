Красноярские ТЭЦ отчитались об экологических мероприятиях

Руководители трех основных красноярских ТЭЦ рассказали о том, как их предприятия заботятся об окружающей среде и какие меры принимают для снижения вредных выбросов в процессе производства тепла и электроэнергии.

Так, директор ТЭЦ-3 Андрей Власов напомнил, что его предприятие – самый молодой источник теплоснабжения в городе. А посему на станции установлены современные электрофильтры, которые соответствуют не только российским, но и мировым стандартам.

Что касается будущего, то сейчас ТЭЦ-3 занимается проектированием строительства второго энергоблока. Что важно, в техническом задании заложена технология растопки без использования мазута. Плановый срок ввода энергоблока - 2024 год.

«В случае, если новые технологии зарекомендуют себя, мы распространим безмазутный розжиг на все оборудование ТЭЦ-3», - заключил Власов.

Директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин заявил, что сейчас на станции идет большая экологическая модернизация. Руководитель продемонстрировал зрителям эфира с помощью системы видеонаблюдения, как идет монтаж двух первых электрофильтров. Один из них заработает уже у в этом году, второй – в начале следующего.

«Несмотря на то, что ТЭЦ построена в 1943 году, станция развивается постоянно – это можно видеть во время экскурсий, которые, к сожалению, из-за пандемии прекратились. В ближайшем будущем планируется замена двух котлов», - рассказал Бородулин.

Он также отметил, что на станции, построенной в военные годы, мазут для растопки котлов не используется.

Руководитель ТЭЦ-2 Олег Бубновский сообщил, что предприятию удалось добиться очистки за счет электрофильтров 98-99 % выбросов твердых частиц. Если бы не было этих фильтров, выбросы в атмосферу составили бы 110 тысяч тонн золы.

Директора ТЭЦ напомнили, что во время режима «черного неба» на всех предприятиях СГК начинает действовать особый режим в зависимости от степени НМУ. В частности сейчас, когда установлена первая степень, прекращена растопка котлов, прекращаются испытания оборудования и вывоз золошлаковых отходов, уменьшается количество бульдозеров на угольном складе. При втором и третьем этапе добавляются другие мероприятия. Например, на три градуса снижается температура выходящей из ТЭЦ горячей воды. Это уменьшает выбросы оксидов азота на 15 процентов. Но еще сильнее снизить выработку тепла на станциях нельзя – это повлияло бы на комфорт жителей города.

В целом красноярские ТЭЦ развиваются и снижают выбросы в рамках стратегии Сибирской генерирующей компании. Отдельной строкой там значится установка датчиков мониторинга за количеством и качеством выбросов.

«Новое оборудование может брать пробы прямо из дымовых труб, а затем и передает их в анализаторы. На ТЭЦ-1 система уже смонтирована. Сейчас идет ее отладка. Окончательно вопрос по системе мониторинга будет закрыт к июню 2021 года, и мы введем ее в эксплуатацию», - резюмировал Бородулин.

Энергетики готовы и дальше отвечать на вопросы горожан. 18 ноября в 15:00 в инстаграме СГК пройдет прямой эфир с заместителем технического директора по охране окружающей среды СГК Константином Кушниром. Он расскажет, почему высокая труба ТЭЦ-1 не спасает от «Черного неба» в Красноярске. А на любые вопросы жителей города по экологии теплоснабжения СГК ответит по телефону: 205-24-69

Фото: Сибирская генерирующая компания

По материалам Сибирской генерирующей компании