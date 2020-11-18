18 ноября
Красноярск
погода -10 °C
76.25
 
€ 90.39
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские ТЭЦ отчитались об экологических мероприятиях

Главная Экология
Красноярск
09:06 18 Ноября 2020
энергетика, теплоснабжение, работа, обсуждение
версия для печати Ico_print

Руководители трех основных красноярских ТЭЦ рассказали о том, как их предприятия заботятся об окружающей среде и какие меры принимают для снижения вредных выбросов в процессе производства тепла и электроэнергии.

Так, директор ТЭЦ-3 Андрей Власов напомнил, что его предприятие – самый молодой источник теплоснабжения в городе. А посему на станции установлены современные электрофильтры, которые соответствуют не только российским, но и мировым стандартам.

Что касается будущего, то сейчас ТЭЦ-3 занимается проектированием строительства второго энергоблока. Что важно, в техническом задании заложена технология растопки без использования мазута. Плановый срок ввода энергоблока - 2024 год.

«В случае, если новые технологии зарекомендуют себя, мы распространим безмазутный розжиг на все оборудование ТЭЦ-3», - заключил Власов.

Директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин заявил, что сейчас на станции идет большая экологическая модернизация. Руководитель продемонстрировал зрителям эфира с помощью системы видеонаблюдения, как идет монтаж двух первых электрофильтров. Один из них заработает уже у в этом году, второй – в начале следующего.

«Несмотря на то, что ТЭЦ построена в 1943 году, станция развивается постоянно – это можно видеть во время экскурсий, которые, к сожалению, из-за пандемии прекратились. В ближайшем будущем планируется замена двух котлов», - рассказал Бородулин.

Он также отметил, что на станции, построенной в военные годы, мазут для растопки котлов не используется.

Руководитель ТЭЦ-2 Олег Бубновский сообщил, что предприятию удалось добиться очистки за счет электрофильтров 98-99 % выбросов твердых частиц. Если бы не было этих фильтров, выбросы в атмосферу составили бы 110 тысяч тонн золы.

Директора ТЭЦ напомнили, что во время режима «черного неба» на всех предприятиях СГК начинает действовать особый режим в зависимости от степени НМУ. В частности сейчас, когда установлена первая степень, прекращена растопка котлов, прекращаются испытания оборудования и вывоз золошлаковых отходов, уменьшается количество бульдозеров на угольном складе. При втором и третьем этапе добавляются другие мероприятия. Например, на три градуса снижается температура выходящей из ТЭЦ горячей воды. Это уменьшает выбросы оксидов азота на 15 процентов. Но еще сильнее снизить выработку тепла на станциях нельзя – это повлияло бы на комфорт жителей города.

В целом красноярские ТЭЦ развиваются и снижают выбросы в рамках стратегии Сибирской генерирующей компании. Отдельной строкой там значится установка датчиков мониторинга за количеством и качеством выбросов.

«Новое оборудование может брать пробы прямо из дымовых труб, а затем и передает их в анализаторы. На ТЭЦ-1 система уже смонтирована. Сейчас идет ее отладка. Окончательно вопрос по системе мониторинга будет закрыт к июню 2021 года, и мы введем ее в эксплуатацию», - резюмировал Бородулин.

Энергетики готовы и дальше отвечать на вопросы горожан. 18 ноября в 15:00 в инстаграме СГК пройдет прямой эфир с заместителем технического директора по охране окружающей среды СГК Константином Кушниром. Он расскажет, почему высокая труба ТЭЦ-1 не спасает от «Черного неба» в Красноярске. А на любые вопросы жителей города по экологии теплоснабжения СГК ответит по телефону: 205-24-69

Фото: Сибирская генерирующая компания
По материалам Сибирской генерирующей компании

В статье упоминаются:
Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Детским садам в Красноярске рекомендуют отказаться от прогулок из-за смога

Детским садам в Красноярске рекомендуют отказаться от прогулок из-за смога

17 Ноября 2020 г.
Дети останутся без свежего воздуха до 19 ноября
Новости Красноярска: В Красноярск вернулся режим «черного неба»

В Красноярск вернулся режим «черного неба»

17 Ноября 2020 г.
Заводы должны снизить выбросы
Новости Красноярска: Пост наблюдения за качеством воздуха установят в Сосновоборске

Пост наблюдения за качеством воздуха установят в Сосновоборске

13 Ноября 2020 г.
Приборы будут фиксировать 15 загрязняющих веществ
Новости Красноярска: На КрАЗе проходят опытно-промышленные испытания установки по улавливанию и нейтрализации бенз(а)пирена

На КрАЗе проходят опытно-промышленные испытания установки по улавливанию и нейтрализации бенз(а)пирена

12 Ноября 2020 г.
Ранее на КрАЗе перешли на использование экологичного пека
Новости Красноярска: Меньше на 3100 тонн выбросов в год: в Красноярске замещены две малые котельные

Меньше на 3100 тонн выбросов в год: в Красноярске замещены две малые котельные

2 Ноября 2020 г.
От теплоисточников питались более 460 зданий
Новости Красноярска: В Красноярске пройдут общественные обсуждения проекта реконструкции мусорного полигона «Автоспецбаза»

В Красноярске пройдут общественные обсуждения проекта реконструкции мусорного полигона «Автоспецбаза»

30 Октября 2020 г.
Их проведут в форме опроса
Новости компаний
17/11
Зачем ТЭЦ «сдают экзамены» и получают паспорта?
16/11
«Ростелеком» установил первую криптобиокабину в МФЦ Республики Хакасия
12/11
Сбербанк соберет предпринимателей Сибири на форуме «СБЕР Бизнес | Live»
12/11
Жители Красноярского края могут отправлять посылки по номеру телефона
11/11
СГК запустила электрический генератор пара для красноярского молокозавода
11/11
В СФУ пройдёт онлайн-ярмарка вакансий
10/11
Регистрация школьников на мейкертон «Политех#Делайснами — 2020»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Требование о снижении вредных выбросов в период НМУ проигнорировали 76 предприятий

Требование о снижении вредных выбросов в период НМУ проигнорировали 76 предприятий

18 Ноября 2020 г.
Заводы не предоставили данные в Минэкологии края
Новости Красноярска: Краевой суд оставил без изменения приговор для экс-депутата Заксобрания Сергея Титова

Краевой суд оставил без изменения приговор для экс-депутата Заксобрания Сергея Титова

18 Ноября 2020 г.
Он приговорен к восьми годам колонии строгого режима за взятку
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» завершил домашнюю серию победой над нижегородским «Стартом»

Хоккейный «Енисей» завершил домашнюю серию победой над нижегородским «Стартом»

18 Ноября 2020 г.
Команда провела дома четыре игры и одержала четыре победы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru