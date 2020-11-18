Требование о снижении вредных выбросов в период НМУ проигнорировали 76 предприятий

Только 45 предприятий в Красноярске отчитались о снижении выбросов в период действия режима неблагоприятных метеоусловий. Проигнорировали требование властей 76 предприятий, из них пять из списка федерального экологического надзора.

«Для городов, в которых Среднесибирское УГМС объявляет режим НМУ, сформированы списки предприятий, которые обязаны снижать нагрузку на атмосферный воздух при наступлении неблагоприятных метеоусловий. В реестр включены предприятия, на работу которых от горожан поступает больше всего жалоб. В Красноярске в такой перечень включены 118 предприятий, подлежащих как федеральному, так и региональному экологическому надзору», - сообщили в пресс-службе краевого Минэкологии.

Ведомство планирует выездные проверки крупных промышленных объектов и ТЭЦ для замеров вредных выбросов. Напомним, что из-за высокой влажности и отсутствия ветра с выходных над Красноярском повисла едкая дымка. Датчики экоактивистов в разных районах города фиксируют превышение ПДК по мелкодисперсной пыли и диоксиду азота.