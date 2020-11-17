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Детским садам в Красноярске рекомендуют отказаться от прогулок из-за смога

Главная Экология
Красноярск
10:55 17 Ноября 2020
детсад, красноярск, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Администрация города рекомендовала детским садам не выводить детей на прогулки из-за задымленности. Оставаться в группах воспитанникам придется в период действия режима неблагоприятных метеоусловий, который пока объявлен до 19:00 18 ноября.

«В связи с тем, что в Красноярске вводится режим неблагоприятных метеорологических условий, главное управление образования рекомендует руководителям дошкольных образовательных учреждений не проводить прогулки воспитанников на открытом воздухе. Школам рекомендовано воздержаться от прогулок в группах продленного дня и от проведения уроков физической культуры на улице», - говорится в официальном сообщении на сайте городской администрации.

Добавим, что красноярцам в Роспотребнадзоре при неблагоприятных метеоусловиях советуют оставаться дома и не проветривать помещения.

Экология / НОВОСТИ
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