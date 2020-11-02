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Меньше на 3100 тонн выбросов в год: в Красноярске замещены две малые котельные

Главная Экология
Красноярск
13:26 2 Ноября 2020
энергетика, экология, теплоснабжение, технологии
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1 ноября в Красноярске два неэффективных теплоисточника навсегда остановили свои котлы. Дома, получавшие до этого тепло и горячую воду от котельных №1 и 2 в районе проспекта Свободный, уже подключены к Красноярской ТЭЦ-2 СГК.

Котельные на улицах Телевизорная и Новая Заря закрылись в соответствии с федеральной экологической программой «Чистый воздух» и изменениями в схеме теплоснабжения города Красноярска. До этого от теплоисточников питались более 460 зданий в Железнодорожном и Октябрьском районах.

Читайте подробнее на сайте Сибирской генерирующей компании

Фото с сайта Сибирской генерирующей компании
По материалам Сибирской генерирующей компании

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Экология / НОВОСТИ
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