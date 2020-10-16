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В Минусинске установят пост наблюдения за качеством воздуха

Главная Экология
Красноярск
08:38 16 Октября 2020
в красноярском крае, экология, воздух
Автор: Sibnovosti.ru
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Первый пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха появится в Минусинске в следующем году. Оборудование будет проводить замеры 15-ти загрязняющих веществ. Информацию о состоянии атмосферы планируют обновлять каждые 20 минут на сайте краевого Центра мониторинга.

«Минусинск – это территория повышенного внимания. Город находится в котловине и плохо продувается. Кроме того, большое количество частных домов отапливается углем. Все эти факторы влияют на экологическую обстановку города. Чтобы в режиме реального времени отслеживать ситуацию, а также оперативно принимать меры и планировать мероприятия по снижению нагрузки на атмосферу города, мы решили установить автоматизированный пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха», – сообщила заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк.

Жителям Минусинска предлагают принять участие в выборе места для установки контрольного поста. Отметим, что сейчас пункты наблюдения за качеством воздуха установлены в Красноярске – 7 станций, а также по одной в Зеленогорске, Канске, Ачинске, Кубеково и Березовке.

 

фото: minusinsk.info
 

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