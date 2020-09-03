Коммунальщики разорили жилища бобров при расчистке Абаканской протоки

При расчистке Абаканской протоки на правобережье Красноярска пострадало семейство бобров. Жители рассказывают, что спецтехника разорила жилища зверей, а один бобер погиб под завалами земли.

Сейчас муниципальная компания «САТП» разравнивает пять островов на протоке. Коммунальщики работают по проекту, разработанному краевым министерством экологии и рационального природопользования. Жители правобережья возмущены варварским отношением к животным. Между тем в правительстве уверяют, все работы согласованы с зоологами – специалисты прогнозируют, что бобры найдут себе новые места обитания.

«Абаканская протока не является основным местом обитания бобров. Как правило, молодые особи занимают эту территорию временно. Животные уходят, как только находят для себя более спокойное место обитания с хорошей кормовой базой», – цитирует пресс-служба правительства доцента кафедры Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины Красноярского государственного аграрного университета Алексея Владышевского.

До октября рабочим предстоит убрать пять щебеночных насыпей на протоке, которые препятствуют свободному движению воды, а также очистить водоем от водорослей.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf