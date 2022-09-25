25 сентября
Красноярск
погода +4 °C
58.1
 
€ 56.48
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае необычным способом появился новый арт-объект

Главная Культура
Красноярск
08:00 25 Сентября 2022
культура, общество, в красноярском крае, события
версия для печати Ico_print

В Дивногорске на один туристический объект стало больше. 

В субботу, 24 сентября, участники Триеннале сибирского декоративного искусства «Круг» устроили настоящее представление для гостей и жителей Дивногорска. На глазах изумленной публики родилась новая достопримечательность города. Из огня и глины появилась 2-метровая скульптура «Древо». Позже её установят у художественного музея, а обжигали на набережной.

В Красноярском крае необычным способом появился новый арт-объект



Скульптуру обжигали газом при температуре до 1250 градусов по Цельсию.

В Красноярском крае необычным способом появился новый арт-объект



Фото: Руслан Максимов/Культура24

Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Минусинске открыли возрожденный Дом Вильнера

В Минусинске открыли возрожденный Дом Вильнера

21 Сентября 2022 г.
В здании теперь располагается Минусинский колледж культуры и искусства
Новости Красноярска: Красноярский режиссёр победил на международном фестивале мусульманского кино

Красноярский режиссёр победил на международном фестивале мусульманского кино

19 Сентября 2022 г.
«Иванова Лествица» - это фильм об изолированной от цивилизации деревне
Новости Красноярска: 18 сентября Красноярский театр кукол открывает 85 творческий сезон

18 сентября Красноярский театр кукол открывает 85 творческий сезон

16 Сентября 2022 г.
В этот день состоится премьерный показ спектакля «Я не умею спать» (3+)
Новости Красноярска: В Красноярском крае открылся Назаровский кинофорум имени Марины Ладыниной

В Красноярском крае открылся Назаровский кинофорум имени Марины Ладыниной

16 Сентября 2022 г.
До 17 сентября будут проходить творческие встречи с артистами, киноконцерты
Новости Красноярска: В Красноярске покажут документальный фильм о музыкальных традициях забытого северного народа

В Красноярске покажут документальный фильм о музыкальных традициях забытого северного народа

15 Сентября 2022 г.
Режиссёром фильма выступил молодой документалист Филипп Устинов
Новости Красноярска: Фильм красноярских режиссёров выходит в федеральный прокат

Фильм красноярских режиссёров выходит в федеральный прокат

9 Сентября 2022 г.
Картина заявлена в 51 российском кинотеатре и 19 кинотеатрах Белоруссии
Новости компаний
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
16/09
«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сайт Кремля стал недоступен

Сайт Кремля стал недоступен

21 Сентября 2022 г.
В феврале и в марте были похожие ситуации
Новости Красноярска: Житель Алтайского края заплатил за экзамен по вождению 41 тыс. рублей и не сдал его

Житель Алтайского края заплатил за экзамен по вождению 41 тыс. рублей и не сдал его

22 Сентября 2022 г.
Молодой человек предстанет перед судом
Новости Красноярска: Житель Иркутской области получил штраф за оскорбление супруга начальницы

Житель Иркутской области получил штраф за оскорбление супруга начальницы

22 Сентября 2022 г.
Размер штрафа составил 5 000 рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru