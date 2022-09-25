В Красноярском крае необычным способом появился новый арт-объект

В Дивногорске на один туристический объект стало больше.

В субботу, 24 сентября, участники Триеннале сибирского декоративного искусства «Круг» устроили настоящее представление для гостей и жителей Дивногорска. На глазах изумленной публики родилась новая достопримечательность города. Из огня и глины появилась 2-метровая скульптура «Древо». Позже её установят у художественного музея, а обжигали на набережной.





Скульптуру обжигали газом при температуре до 1250 градусов по Цельсию.





Фото: Руслан Максимов/Культура24