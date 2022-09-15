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В Красноярске покажут документальный фильм о музыкальных традициях забытого северного народа

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Красноярск
08:22 15 Сентября 2022
культура, музыка, в красноярском крае, в красноярске, сибирь, кино, документальное кино
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В основе фильма «Забытый голос Сибири» — музыка и язык кетов.

Об этом сообщает telegram-канал @culture24.

В Красноярске покажут документальный фильм о музыкальных традициях забытого северного народа

За месяц путешествий композиторы София Кефер, Георгий Жохов и Вадим Колеватов знакомились с бытом и культурой народа, записывали их народные песни. Среди героев кинокартины — представители коренного народа: охотники и поселенцы, художник, работавший на картинах Андрея Звягинцева. 

Режиссёром фильма, который покажут 22 сентября в Доме Кино, выступил молодой документалист Филипп Устинов.

В Красноярске покажут документальный фильм о музыкальных традициях забытого северного народа

Ранее sibnovosti.ru рассказывали о закрытии фестиваля книжной культуры в Красноярске на один год.

Фото: скриншот с видеозаписи telegram-канала @culture24

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