В Красноярске покажут документальный фильм о музыкальных традициях забытого северного народа

В основе фильма «Забытый голос Сибири» — музыка и язык кетов.

Об этом сообщает telegram-канал @culture24.

За месяц путешествий композиторы София Кефер, Георгий Жохов и Вадим Колеватов знакомились с бытом и культурой народа, записывали их народные песни. Среди героев кинокартины — представители коренного народа: охотники и поселенцы, художник, работавший на картинах Андрея Звягинцева.

Режиссёром фильма, который покажут 22 сентября в Доме Кино, выступил молодой документалист Филипп Устинов.

Ранее sibnovosti.ru рассказывали о закрытии фестиваля книжной культуры в Красноярске на один год.

Фото: скриншот с видеозаписи telegram-канала @culture24