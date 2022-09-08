В Красноярске провели премьерный показ красноярского фильма «Начать сначала»

Премьера картины красноярского режиссёра Ирины Гобозашвили о популярном в местных краях виде спорта — регби прошла вечером 7 сентября в «Синема Парке Галерея Енисей».

В кинотеатре присутствовали члены съёмочной группы, в том числе и спортсмены, которые играли роли в кинофильме. На подходе к кинозалу можно было встретить множество звезд эстрады, а также местных регбистов. Один из них - регбист команды «Енисей-СТМ» Рамиль Гайсин дал комментарий СМИ.

- Очень здорово, что наш вид спорта популяризируется.. Это правильный фильм и правильный посыл для родителей и детей, - говорит Рамиль Гайсин.

Фильм выходит в широкий прокат в кинотеатрах с 8 сентября по всей России.

Фото: Александр Паниотов/Культура24