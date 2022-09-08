8 сентября
Красноярск
погода +17 °C
61.18
 
€ 60.55
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске провели премьерный показ красноярского фильма «Начать сначала»

Главная Культура
Красноярск
07:49 8 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, спорт, в россии, культура, кино, кинотеатры
версия для печати Ico_print

Премьера картины красноярского режиссёра Ирины Гобозашвили о популярном в местных краях виде спорта — регби прошла вечером 7 сентября в «Синема Парке Галерея Енисей».

В Красноярске провели премьерный показ красноярского фильма «Начать сначала»

В кинотеатре присутствовали члены съёмочной группы, в том числе и спортсмены, которые играли роли в кинофильме. На подходе к кинозалу можно было встретить множество звезд эстрады, а также местных регбистов. Один из них - регбист команды «Енисей-СТМ» Рамиль Гайсин дал комментарий СМИ.

- Очень здорово, что наш вид спорта популяризируется.. Это правильный фильм и правильный посыл для родителей и детей, - говорит Рамиль Гайсин.

Фильм выходит в широкий прокат в кинотеатрах с 8 сентября по всей России.

В Красноярске провели премьерный показ красноярского фильма «Начать сначала»

Фото: Александр Паниотов/Культура24

Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Редкое интервью омского музыканта Егора Летова продадут за приличную сумму

Редкое интервью омского музыканта Егора Летова продадут за приличную сумму

2 Сентября 2022 г.
Мероприятие по продаже лота запланировано на 3 сентября
Новости Красноярска: «Иванушки International» в Красноярске могли собрать 20 тысяч человек на концерте

«Иванушки International» в Красноярске могли собрать 20 тысяч человек на концерте

28 Августа 2022 г.
Из-за концерт в центре города образовалась пробка
Новости Красноярска: Фотопикник с мастер-классами для горожан пройдет в Красноярске

Фотопикник с мастер-классами для горожан пройдет в Красноярске

15 Августа 2022 г.
События запланированы на 19 и 21 августа
Новости Красноярска: В Красноярске организуют выставку скульптора Даши Намдакова

В Красноярске организуют выставку скульптора Даши Намдакова

14 Августа 2022 г.
Намдаков выпускник Красноярского государственного художественного института
Новости Красноярска: В Красноярске стартовал фестиваль уличной культуры «Крась!»

В Красноярске стартовал фестиваль уличной культуры «Крась!»

29 Июля 2022 г.
В 19:00 на Вавилова, 41 пройдет оpen-talk от художников
Новости Красноярска: Молодёжные центры в Красноярском крае хотят перевезти в новые модульные здания

Молодёжные центры в Красноярском крае хотят перевезти в новые модульные здания

19 Июля 2022 г.
Губернатор поручил до конца 2022 года проработать типовые проекты
Новости компаний
02/09
Семена чиа и льна: что в них полезного и как их есть
02/09
Доставка продуктов личной гигиены через интернет-магазин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 9

Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 9

6 Сентября 2022 г.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ
Новости Красноярска: Инспекторы Минэкологии Красноярского края спасают белого медведя

Инспекторы Минэкологии Красноярского края спасают белого медведя

5 Сентября 2022 г.
Раненого хищника обнаружили недалеко от домов
Новости Красноярска: Кошки спасли от змей отшельницу Агафью Лыкову

Кошки спасли от змей отшельницу Агафью Лыкову

5 Сентября 2022 г.
У 76-летней Агафьи 6 кошек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru