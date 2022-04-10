В Кремлевском дворце состоялся большой концерт ансамбля танца Сибири имени Годенко

В Кремле выступил знаменитый коллектив Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени М.С. Годенко. Коллектив выступал под музыку Красноярского филармонического русского оркестра имени А.Ю. Бардина.

В выступлении танцевальной группы были задействованы 62 артиста. Всего у ансамбля с собой было 405 костюмов и 95 кокошников. Музыкальное сопровождение создавали 65 музыкантов.

Ансамбль исполнил хореографические произведения, которые создавал сам Михаил Годенко. В числе номеров были — «Енисейская ярмарка», которая тянется аж 18 минут. Концерт посетил губернатор Красноярского края Александр Усс. Он заявил, что культура Красноярска — такое же достояние России, как и природные богатства Сибири.

Фото: ©Александр Черных