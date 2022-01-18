В Красноярске «Реквием» прозвучит в память о жертвах Холокоста

27 января в Красноярском Оперном театре дадут уже традиционный «Реквием» Джузеппе Верди. Третий год театр приглашает зрителей услышать одно из самых трагических музыкальных сочинений, чтобы почтить память тех, кто стал жертвами страшных страниц истории и напомнить, как хрупка человеческая жизнь и как важен мир.

Прошлые два года исполнение «Реквиема» было посвящено памяти тех, на чью долю выпало жить в блокадном Ленинграде. В нынешнем сезоне театр обращается к другой важной дате. 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста – геноцида еврейского народа фашистами во время Второй мировой войны. В этот день войска Советской Армии освободили первый и самый большой из гитлеровских концлагерей Аушвиц (Освенцим).

Это грандиозное по силе эмоционального воздействия произведение для солистов, хора и оркестра будет максимально приближено к русскому слушателю. Латинский текст католической заупокойной службы переведен на русский язык. На русском языке «Реквием» и исполнялся в красноярском Оперном и в прошлые два сезона.

Режиссером-постановщиком «Реквиема» и автором перевода текстового полотна является начальник Управления Президента РФ по общественным проектам, дипломант II Международного конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-опера» Сергей Новиков. Исполнение будет сопровождено архивными материалами — фото и видеокадрами хроники из концентрационных лагерей. За дирижерский пульт встанет главный дирижер и художественный руководитель Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Ланде.

"Геноцид, работорговля, взятие мирных граждан в заложники, тактика выжженной земли, создание лагерей смерти - все эти преступления против человечества были подробно рассмотрены и описаны в Нюрнберге судьями из СССР, США, Великобритании и Франции. Тогда, 76 лет назад, фиксация злодеяний нацистов проводилась ради главного: недопущения ничего подобного впредь. День памяти о событиях, получивших название Холокост (от греч. «всесожжение») — это урок, на изучение которого нужно выделить время каждому из нас", — подчеркнул Сергей Новиков.

Билеты можно приобрести на сайте. Цена: от 300 до 600 рублей.

Фото: ©Красноярский театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского