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Красноярец Михаил Линников дебютировал в Голливуде

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Красноярск
11:03 5 Января 2022
красноярск, в красноярском крае, в мире, кино, общество, культура
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Снятые Михаилом кадры в природном заповеднике Красноярские Столбы попали в американскую сатирическую комедию «Не смотри вверх». Фильм рассказывает об открытии астрономами новой кометы. По расчетам ученых траектория кометы опасна и через полгода она столкнётся с Землёй, что положит конец существованию человечества и всего живого на планете. Большинство людей не воспринимает угрозу всерьёз.

На превью фильма — как раз появилась сцена со Столбов.

Красноярец Михаил Линников дебютировал в Голливуде

Отметим, что виды Красноярска и края попадали в кинофильмы и ранее. В фильме-катастрофе «Огонь» показали пожары, которые бушевали в регионе. Манская петля появилась в сериале «Угрюм-река». А в сентябре 2021 года в центре Красноярска проходили съемки для фильма «Ёлки-8».

Фото: © linnikovm

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