В Красноярске на ледовом городке на проспекте Мира появились репродукции Сурикова

Картинная галерея с работами Василия Сурикова появилась на ледовом городке в центре города. Разместили их во льдах не просто так. Ведь конец декабря для многих красноярцев, – это не только финал уходящего года, но и старт главного зимнего культурного события – Суриковского фестиваля искусств. Об арт-объекте на площади перед БКЗ и начале фестиваля Сурикова рассказал глава Красноярска Сергей Еремин.

«Команда организаторов каждый раз удивляет уникальными проектами, связанными с наследием самого известного сибирского живописца. В этом году фестиваль встречает своих гостей уже на площади Мира. Впервые в истории города там расположена ледовая галерея с картинами Сурикова. Это здорово! Яркий старт XVI фестиваля был дан вчера вечером. На одной сцене соединились музыка и художественное слово», – пишет глава Красноярска в инстаграм.

Сергей Еремин добавил, что событие будет идти целый месяц. Запланированы кинопоказы, экскурсии, квесты для детей, море музыки и палитра художественных выставок.

Фото: ©eremin_krsk