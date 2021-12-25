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В Красноярске на ледовом городке на проспекте Мира появились репродукции Сурикова

Главная Культура
Красноярск
18:05 25 Декабря 2021
в россии, события, культура, общество, красноярск
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Картинная галерея с работами Василия Сурикова появилась на ледовом городке в центре города. Разместили их во льдах не просто так. Ведь конец декабря для многих красноярцев, – это не только финал уходящего года, но и старт главного зимнего культурного события – Суриковского фестиваля искусств. Об арт-объекте на площади перед БКЗ и начале фестиваля Сурикова рассказал глава Красноярска Сергей Еремин.

В Красноярске на ледовом городке на проспекте Мира появились репродукции Сурикова

«Команда организаторов каждый раз удивляет уникальными проектами, связанными с наследием самого известного сибирского живописца. В этом году фестиваль встречает своих гостей уже на площади Мира. Впервые в истории города там расположена ледовая галерея с картинами Сурикова. Это здорово! Яркий старт XVI фестиваля был дан вчера вечером. На одной сцене соединились музыка и художественное слово», – пишет глава Красноярска в инстаграм

В Красноярске на ледовом городке на проспекте Мира появились репродукции Сурикова
В Красноярске на ледовом городке на проспекте Мира появились репродукции Сурикова

Сергей Еремин добавил, что событие будет идти целый месяц. Запланированы кинопоказы, экскурсии, квесты для детей, море музыки и палитра художественных выставок.

В Красноярске на ледовом городке на проспекте Мира появились репродукции Сурикова

Фото: ©eremin_krsk

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