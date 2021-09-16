Директор Новосибирского музыкального театра Леонид Кипнис: «Для успеха надо ставить то, что интересно тебе самому»

С 1 по 11 октября в Новосибирске пройдет Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». Церемония награждения состоится 11 октября в Концертном зале Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. «Сибирское агентство новостей» совместно с телеканалом «Продвижение» подготовили цикл интервью с организаторами фестиваля, участниками творческой лаборатории и номинантами премии. Леонид Кипнис – заслуженный артист РФ, директор-художественный руководитель Новосибирского музыкального театра, на сцене которого пройдут спектакли фестиваля.

– Спектакли фестиваля пройдут на двух новосибирских площадках. Что смогут увидеть зрители на сцене Новосибирского музыкального театра?

– Это совершенно разноплановые спектакли из нескольких российских городов. Из тех работ, которые нам привезут, я пока видел только одну, и она мне очень понравилась. Это «Иосиф и его удивительный плащ снов» Алексея Франдетти. Спектакль театра «Карамболь», как мне кажется, очень достойный, хорошо сделанный. В легкой, игровой, совершенно не назидательной форме он объясняет людям, в первую очередь, детям, непреложные библейские истины. Спектакль, я бы сказал, очень подвижный и, как мне кажется, он будет одним из лучших на фестивале.

В числе других работ «Капитанская дочка» Алтайского государственного музыкального театра. Спектакль в этом году побывал на фестивале «Золотая маска», а Мария Евтеева за роль Маши в нем «Маску» и получила. Композитору Евгению Заготу, с которым мы дружим, можно сказать, повезло. В афише «Музыкального сердца театра» сразу два спектакля под его авторством. Второй – это «Винил», который привезет Северский музыкальный театр. И еще на нашей сцене будет спектакль для самых маленьких зрителей. Уже упомянутый театр «Карамболь» представит «Гадкого утенка», который тоже был номинантом «Золотой маски».

Наконец, в программу фестиваля вошел наш мюзикл «Фома», поставленный по песням Юрия Шевчука. Спектакль, получивший в этом году три «Золотые маски», стал значительным событием и произвел на публику потрясающее впечатление. Когда в апреле мы показали «Фому» на сцене Российского академического молодежного театра, то, несмотря на ограничения, в зале собрался весь театральный бомонд. В конце спектакля артисты вышли в зал, и зрители стали светить фонариками. Это захватило всех, включая гендиректора Большого театра Владимира Урина, который тоже достал фонарик и как тинэйджер активно участвовал в этом действе. Потом, когда занавес уже закрылся, он попросил меня проводить его к артистам и постановщикам, сказал им много хороших слов. Это было приятно, потому что Владимир Урин – фактически первый человек в российском музыкальном театре, знающий всю подноготную любого музыкального жанра.

Продюсер фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» Дмитрий Калантаров, к сожалению, тогда на спектакль не попал, потому что билетов практически не было. В результате он прилетел в Новосибирск как раз в тот момент, когда мы показывали «Фому» в рамках мероприятий «Ночи в музее». Публика была разнообразной – и возрастная, и молодежная, и юношеская. На спектакле тогда присутствовали губернатор, его заместитель, министр культуры Новосибирской области. И тот азарт воодушевления, который проявляли все поколения зрителей, заражал. После этого у Дмитрия Калантарова не возникало сомнения в том, что этот спектакль должен быть в афише «Музыкального сердца театра».

– Как сам Юрий Шевчук отнесся к тому, что в Новосибирске решили поставить мюзикл о его жизни и по его песням?

– Сразу скажу, что Юрий Юлианович не дает права на исполнение своих песен кому бы то ни было. Алексей Франдетти как-то хотел использовать одну из песен в спектакле «Стиляги», который идет в Театре наций, но даже он разрешения не получил. Очень удивлялся, как нам это удалось.

А удалось так. Когда режиссер будущего спектакля Филипп Разенков и драматург Константин Рубинский пришли с проектом, мне он показался очень перспективным. Но я понимал все проблемы с использованием песенного творчества Шевчука и, в первую очередь, захотел заручиться согласием автора. Разенков и Рубинский поехали в Санкт-Петербург, где встретились с Шевчуком и прочитали ему синопсис (краткое содержание произведения – Sibnovosti.ru). Он что-то одобрил, а что-то предложил изменить.

Вопрос встал также и о названии спектакля, потому что варианты были разные. Тогда сам Юрий Шевчук предложил название «Фома» по имени одного из своих персонажей. Сначала мне показалось, что это слишком лапидарное название, и захотелось к имени добавить какой-то эпитет. Но потом подумалось, что имя Фома в менталитете наших зрителей уже само по себе имеет разные дополнения: «верующий», «неверующий», «сомневающийся». Поэтому решили, что эпитеты будут лишними, а название осталось очень кратким. Когда мы показали готовый вариант, Юрий Шевчук его одобрил.

Мы ожидали, что он приедет на премьеру или в Москву, но все время случались какие-то неотложные дела – запись альбома, гастроли… Тогда после выступления в Москве мы отослали видеозапись спектакля. Как говорил сам Юрий Шевчук, он собрал всю свою группу, посадил ее перед телевизором, и они все вместе посмотрели «Фому».

Юрия Юлианович был в Новосибирске в начале сентября, когда вместе с группой ДДТ выступал в ДК Железнодорожников. В этот момент мы гастролировали в Крыму, но ряд сотрудников нашего театра попали на его концерт, подарили музыканту атрибутику спектакля, он был очень рад встрече.

16 и 17 сентября Новосибирский музыкальный театр дважды покажет «Фому» в Череповце, а затем поедем в Москву. Там представим спектакль на фестивале музыкальных театров «Видеть музыку» в театрально-концертном центре «Меридиан» на полторы тысячи мест. Юрий Шевчук сказал, что постарается прийти на спектакль 20 сентября. Надеюсь, у него получится.

– Юрий Шевчук – не только музыкант и поэт, это целое общественное явление. Относятся к его взглядам по-разному. Вы не опасались этим спектаклем оттолкнуть часть аудитории Новосибирского музыкального театра?

– Конечно, я знаю, что к Шевчуку относятся по-разному. Но мне важно, что в спектакле мы показали не просто музыканта, а человека, который стремится к правде и к справедливости. К тому, чтобы доказать, что люди могут жить лучше, и для этого есть масса возможностей, которые не всегда используются. Он об этом говорил на разных уровнях, включая самые высшие эшелоны власти.

Но мы пытались пройти между Сциллой и Харибдой, чтобы, с одной стороны, не сделать байопик, то есть, жизнеописание Юрия Шевчука, а с другой, протестный спектакль. Хотя, когда мы показывали «Фому» в Москве, помощник художественного руководителя МХАТа говорил: «Ваш спектакль – это просто современное высказывание!». Можно и так воспринять, но мы все-таки старались задуматься о тех временах, которые прожила страна, и временах нынешних. Просто подумать над тем, насколько правильно и справедливо мы живем. О том, каково место человека в сегодняшней жизни, какое место у художника. Это зритель остро чувствует, и его это трогает.

Мне очень приятно, что спектакль соткан из разных тем и умонастроений. Чувствующая и понимающая публика может прочитать самостоятельно некоторые знаки, ей не надо вывешивать таблички с разъяснением, как и что надо понимать. Сила искусства заключается в том, что эвфемизм всегда оказывается более действенным, производит большее впечатление, чем прямое, открытое заявление.

В любом случае актеры театра работают с большим удовольствием. Они понимают, что в данном случае они не просто занимаются искусством, а включены в общественную жизнь. Им это интересно.

– Каждый автор мюзикла мечтает, чтобы его мелодии уходили в народ. Но создатели «Фомы» используют уже очень популярный музыкальный материал, как бы уходя на второй план. Вы не видите здесь творческого конфликта?

– Не вижу, и сам спектакль это доказывает. Прежде всего, «Фома» – изначально эксклюзивный продукт. Кстати, его пришлось сократить. Вначале режиссер и драматург предложили сделать спектакль, который шел бы около четырех часов. А я поставил условие – не больше трех.

Был сделан определенный подбор песен, написанных в разные годы, но выстроенных в единую канву. Она не хронологическая, потому что некоторые более поздние песни звучат раньше. Кроме того, очень большую роль в спектакле играют аранжировки этих песен. На спектакле у нас, помимо симфонического оркестра, работает рок-группа «Красный берег». Это сочетание рока и классического инструментария создает очень интересное музыкальное впечатление.

Поэтому я не думаю, что здесь можно жестко разграничить, кто за кем идет. Первичны, конечно, песни Шевчука, первична его личность. Но сам спектакль тоже не вторичен. Он контрапунктом идет всему творчеству, которым занимается Юрий Юлианович.

– «Фома» в любом случае стал неожиданностью, он удивил. Чем еще может удивить Новосибирский музыкальный театр?

– К сожалению, сегодня композиторы не хотят писать заранее. Это раньше так было: они писали произведения, складывали их в стол, где пьесы лежали и гибли. Сегодня авторы пишут или на заказ, или в том случае, когда совершенно уверены в постановке их произведений. В результате найти интересный материал стало гораздо сложнее.

В конце прошлого сезона мы неожиданно как для музыкального театра, так и для драматического, выпустили мелодраму по «Бесприданнице» Александра Островского. С совершенно неожиданным решением – у нас это, прежде всего, история Карандышева, который борется с собственным ущемленным самолюбием. Многие восприняли такую трактовку с удивлением, а нам было интересно.

Всегда пытаемся задействовать наших авторов, несколько спектаклей поставлены по произведениям Андрея и Нонны Кротовых. Как-то я попросил их: «Давайте, попробуем посоревноваться с замечательным фильмом, с замечательными актерами Одри Хепберн и Грегори Пеком». После разговора они вышли несколько ошарашенными, но через некоторое время позвонили и сказали, что начали работать. Казалось бы незатейливая история «Римских каникул» имела громадный успех и получила «Золотую маску».

Всегда новые открытия хочется совершать на неизвестном материале, потому что известный материал в музыкальном театре многим уже прискучил. Но, к сожалению, очень мало произведений в классике, которые сулят мир «открытий чудных». Есть два вопроса, которые я задаю при выстраивании репертуарной политики: кто будет ставить и что будет ставить. Надо правильно на них ответить.

Интуиция подсказывает, что для успеха надо ставить то, что интересно тебе самому. Так и произошло с «Фомой», хотя мы даже не ожидали, что он будет интересен разным поколениям зрителей. Но в любом случае постановка спектакля всегда идет методом проб и ошибок. Насколько меньше будет ошибок, настолько успешней будет спектакль. Театр вообще всегда находится в поиске. Он, как известно, сохраняется традицией, а развивается экспериментом. Поэтому стараемся ставить спектакли классического плана и решаемся на неожиданные проекты.

Беседовал Валерий Лавский

Фото Валерия Панова и Дарьи Жбановой

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