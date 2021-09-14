Директор театра «Глобус» Татьяна Людмилина: «Я жду праздника для горожан и очень хочу его сделать»

С 1 по 11 октября в Новосибирске пройдет Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». Церемония награждения состоится 11 октября в Концертном зале им. И. Зака Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. «Сибирское агентство новостей» совместно с телеканалом «Продвижение» подготовили цикл интервью с организаторами фестиваля, участниками творческой лаборатории и номинантами премии. Оператор проекта в Новосибирске – Академический молодежный театр «Глобус». Наш гость – директор театра, продюсер, заслуженный работник культуры России Татьяна Людмилина.

– Фестиваль «Музыкальное сердце театра» до сих пор проходил в Москве. Как и когда было принято решение о его проведении в 2021 году в Новосибирске?

– Во всех закономерностях есть доля случая и предшествующая событию история. В 2007 году новосибирский театр «Глобус», получив единственную в России официальную лицензию от правообладателей – наследников Леонарда Бернстайна, выпустил мюзикл «Вестсайдская история». Это было событием в музыкальной жизни страны, и спектаклем заинтересовался фестиваль «Музыкальное сердце театра». Тогда Дмитрий Калантаров (продюсер фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» – Sibnovosti.ru) в декабрьскую стужу впервые приехал в наш театр, познакомился с нами и со спектаклем. С тех пор мы поддерживаем профессиональный диалог.

Первым нашим совместным мероприятием был показ «Вестсайдской истории» в Московском доме молодежи. В сентябре 2020 года я готовила встречу министра культуры Новосибирской области Натальи Ярославцевой с деятелями культуры, начинавшими свою творческую судьбу в Новосибирске, а ныне живущими в столице. Тогда Дмитрий Калантаров вышел на меня с предложением провести фестиваль «Музыкальное сердце театра» в Новосибирске – городе с высоким уровнем культуры и музыкального искусства. Дмитрий Калантаров рассказал Наталье Васильевне о проекте, и она его поддержала.

После этого началась активная подготовительная работа. Были объявлены условия фестиваля и создан экспертный совет, который выбрал номинантов, участников фестиваля. Таким образом, сформировалась афиша, которая распределена по сценическим площадкам Новосибирска. Часть спектаклей пройдет на сцене «Глобуса», часть – на сцене Музыкального театра, а закрытие – в Концертном зале НОВАТ. Нашим партнером также является Новосибирский государственный театральный институт, в стенах которого состоится творческая лаборатория.

– Какие спектакли увидят зрители на этих площадках?

– В театре «Глобус» состоится официальное открытие фестиваля. 1 и 2 октября будет представлен мюзикл «Маяковский», продукция АНО «Музыкальное сердце театра». Мюзикл уже несколько лет с успехом идет в Москве и на других сценических площадках России. К нам он приедет при поддержке федеральной программы «Большие гастроли» с Дальнего Востока.

Далее, на нашей площадке 3 октября будет показан экшен-мюзикл для семейного просмотра «Маугли 2092» Орловского государственного театра для детей и молодежи «Свободное пространство». Мне кажется, что сегодня развитие детского направления в жанре мюзикла очень значимо и востребовано.

6 октября театр «Глобус» представит премьеру прошлого сезона – Cabaret («Кабаре»). 7 октября мы увидим рок-оперу «КарамазоВЫ» с Анастасией Стоцкой и Теоной Дольниковой. Это нашумевший столичный проект, который вызывает большой интерес у новосибирцев. 8 октября Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва из Кемерова сыграет мюзикл «Парижские тайны».

В основу двух мюзиклов фестивальной программы лег роман Александра Пушкина «Капитанская дочка». 9 октября в «Глобусе» зрители увидят «Капитанскую дочку» Максима Дунаевского Московского государственного театра «У Никитских ворот», а 5 октября Алтайский государственный музыкальный театр из Барнаула представит это же название композитора Евгения Загота на сцене Музыкального театра.

На этой площадке пройдут пять спектаклей. Помимо «Капитанской дочки», очень рекомендую к просмотру «Винил» в постановке Северского музыкального театра (4 октября). Не нуждается в особом представлении рок-мюзикл Новосибирского музыкального театра, лауреат Премии «Золотая Маска» «Фома» (8 октября). Закроет конкурсную программу 10 октября Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Карамболь» с двумя названиями: «Гадкий утенок» и «Иосиф и его удивительный плащ снов». Это спектакли для всей семьи, одинаково интересные для детей и взрослых.

Новацией фестиваля-2021 является лаборатория музыкального театра под руководством режиссера, лауреата Премии «Золотая Маска», нашего давнего друга Алексея Франдетти. О мюзикле он знает всё. Лаборатория пройдет с 6 по 10 октября, а в последний день фестиваля состоится питчинг эскизов спектаклей на сцене ДК «Энергия». В проекте планируется участие порядка шестидесяти человек. Подобная работа, безусловно, пойдет на пользу развитию жанра в России.

И конечно, фестиваль такого уровня не может обойтись без эксклюзивных проектов. 10 октября на сцене Государственного концертного зала им. А. М. Каца состоится совместный проект президента фестиваля «Музыкальное сердце театра», композитора, народного артиста России Максима Дунаевского и Новосибирской государственной филармонии: концертная программа «Дунаевский + Дунаевский. Двойной портрет».

– Насколько афиша фестиваля «Музыкальное сердце театра» позволяет судить об общем состоянии жанра мюзикла в России?

– Миссия фестиваля – показать всё лучшее, что существует на текущий момент в отечественном музыкальном театре. Экспертный совет провел жесткий отбор: в этом году из ста заявок были отобраны четырнадцать спектаклей, именно они представлены в восемнадцати конкурсных номинациях. На мой взгляд, программа позволяет наблюдать за развитием жанра мюзикла в нашей стране, за его основными тенденциями и направлениями. Важно, что мы имеем возможность увидеть сценические интерпретации как классических, так и современных мюзиклов и музыкальных спектаклей. Не менее значимо, что программа ориентирована на разную возрастную аудиторию, включая детей и подростков.

– Какой интерес вызвала афиша фестиваля у новосибирского зрителя?

– Мы начали продажу билетов после проведения пресс-конференции, практически без рекламы. При этом динамика продаж показывает, что фестивальные спектакли пользуются спросом у нашего зрителя. Билеты покупают на всё, а некоторые названия уже раскуплены. Это неслучайно, ведь новосибирский зритель очень образован, он многое видел, многое знает и способен оценить.

Всё началось с того, что в годы Великой Отечественной войны в наш город были эвакуированы лучшие академические коллективы страны. Это наложило колоссальный отпечаток на нашу культуру. Да, прошли десятилетия, сменились поколения, но заложенные высокие духовные ориентиры остались неизменными. Поэтому сегодня в Новосибирске мы можем проводить и Транссибирский Арт-Фестиваль Вадима Репина, и «Другие берега», и Международный Рождественский фестиваль искусств, и фестиваль актуального театра ХАОС, и «Музыкальное сердце театра». Новосибирский зритель абсолютно готов воспринимать самые разные жанры.

– Что вы ждете от фестиваля для зрителей и для театров?

– Я жду настоящего праздника для горожан и, как председатель фестивального оргкомитета в Новосибирске, очень хочу его сделать. Чтобы каждый зритель, выбравший тот или иной спектакль, не ушел разочарованным. Менеджмент театра «Глобус» ставит такую задачу – провести «Музыкальное сердце театра» настолько хорошо, чтобы в дальнейшем обеспечить продвижение самых разных фестивальных проектов в регионы.

Всего мы ожидаем около шестисот гостей. Мне кажется очень важным, что в фестивале принимают участие театры трех сибирских городов – Барнаула, Кемерова и Северска. Думаю, что для них побывать в шорт-листе вместе с такими театрами, как «Карамболь», «У Никитских ворот», новосибирскими коллективами – чрезвычайно важно. Я, общаясь с руководителями этих театров, знаю, как они трепетно и серьезно готовятся, какое значение этому придают. Со своей стороны, мы делаем многое, чтобы оперативно решить для них все организационные и творческие вопросы. Я уверена, что пребывание в Новосибирске оставит у наших гостей исключительно прекрасные впечатления.

Беседовал Валерий Лавский

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