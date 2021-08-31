2 сентября
Красноярск
погода +13 °C
72.85
 
€ 86.3
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Noize MC отменил концерт в Красноярске

Главная Культура
Красноярск
16:39 31 Августа 2021
красноярск, концерт, отмена
версия для печати Ico_print

Иван Алексеев, он же Noize MC, отменил свой концертный тур «Все как у людей». Об этом певец сообщил в своих социальных сетях.

Главные причины отмены – проблемы со здоровьем и ограничения, связанные с Covid-19 в отдельных регионах страны. 

«Врачи настоятельно рекомендуют поберечь себя в течение как можно более продолжительного времени. Боюсь, на этот раз мне придётся к ним прислушаться. Помимо моих индивидуальных проблем, есть и другая причина — по-прежнему неослабевающие ограничения, связанные с Covid-19 в отдельно взятых регионах России. В ходе длительных обсуждений внутри нашей команды мы решили больше не переносить концерты из года в год. Когда будет возможно снова безопасно для моего и вашего здоровья выступать, мы обязательно объявим даты своих гастролей», - пишет Noize MC в Noize MC.

Музыкант отменил свой тур в 20 городах, но в Новосибирске, Воронеже, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве концерты всё же пройдут.

Фото: © vk.com/noize_mc
Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Норникель» продолжает поддерживать культуру малочисленных народов Крайнего Севера

«Норникель» продолжает поддерживать культуру малочисленных народов Крайнего Севера

11 Августа 2021 г.
Звезды театра и эстрады представили в Дудинке спектакль «Сказки Таймыра»
Новости Красноярска: В Хакасии предлагают почитать Гарри Поттера на английском языке

В Хакасии предлагают почитать Гарри Поттера на английском языке

11 Августа 2021 г.
Серию романов Джоан Роулинг подарил путешественник из Германии
Новости Красноярска: В Красноярске вновь пройдет фестиваль «Театральная весна»

В Красноярске вновь пройдет фестиваль «Театральная весна»

10 Августа 2021 г.
Он возвращается в офлайн
Новости Красноярска: Сибирский юношеский оркестр попал на федеральный культурный портал «Культура онлайн»

Сибирский юношеский оркестр попал на федеральный культурный портал «Культура онлайн»

10 Августа 2021 г.
Ролик с выступлением уже просмотрели 300 тысяч человек
Новости Красноярска: Красноярцев приглашают на «МЕТАсвидание»

Красноярцев приглашают на «МЕТАсвидание»

2 Августа 2021 г.
Главными актерами выступят предметы и вещи
Новости Красноярска: В Красноярске появится новый арт-объект

В Красноярске появится новый арт-объект

30 Июля 2021 г.
Композиция украсит сквер «Медицинской доблести»
Новости компаний
02/09
Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске
31/08
Сервис доставки продуктов СберМаркет начал работу в Железногорске
27/08
В Красноярске открылся первый центр контроля миопии у детей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жители Красноярского края задали губернатору более 250 вопросов для прямой линии

Жители Красноярского края задали губернатору более 250 вопросов для прямой линии

31 Августа 2021 г.
Вопросы касаются ЖКХ, дорог, мест торговли и т.п.
Новости Красноярска: 27 жителей Красноярского края умерли за сутки от коронавируса

27 жителей Красноярского края умерли за сутки от коронавируса

30 Августа 2021 г.
Вылечили 433 человек за сутки
Новости Красноярска: Главный врач КМКБ № 4 стала заслуженным врачом Российской Федерации

Главный врач КМКБ № 4 стала заслуженным врачом Российской Федерации

1 Сентября 2021 г.
Указ о присвоении почётного звания был подписан Владимиром Путиным
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru