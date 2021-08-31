Noize MC отменил концерт в Красноярске

Иван Алексеев, он же Noize MC, отменил свой концертный тур «Все как у людей». Об этом певец сообщил в своих социальных сетях.

Главные причины отмены – проблемы со здоровьем и ограничения, связанные с Covid-19 в отдельных регионах страны.

«Врачи настоятельно рекомендуют поберечь себя в течение как можно более продолжительного времени. Боюсь, на этот раз мне придётся к ним прислушаться. Помимо моих индивидуальных проблем, есть и другая причина — по-прежнему неослабевающие ограничения, связанные с Covid-19 в отдельно взятых регионах России. В ходе длительных обсуждений внутри нашей команды мы решили больше не переносить концерты из года в год. Когда будет возможно снова безопасно для моего и вашего здоровья выступать, мы обязательно объявим даты своих гастролей», - пишет Noize MC в Noize MC.

Музыкант отменил свой тур в 20 городах, но в Новосибирске, Воронеже, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве концерты всё же пройдут.