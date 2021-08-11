11 августа
Красноярск
погода +26 °C
73.6
 
€ 86.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Хакасии предлагают почитать Гарри Поттера на английском языке

Главная Культура
Красноярск
11:00 11 Августа 2021
общество, книги, подарки, библиотека, хакасия
версия для печати Ico_print

Серию книг о Гарри Поттере на английском языке получила детская библиотека республики. Такой щедрый подарок юным читателям сделал Вольфганг Вайгельт, международный волонтёр, путешественник из Германии. Вольфган уже восьмой год приезжает в Россию и продвигает свои проекты как волонтёр. 

«Серия романов Джоан Роулинг одна из любимых для многих поколений читателей, - отмечают в библиотеке. - Культовый цикл Поттерианы теперь доступен на английском языке для юных читателей Хакасской республиканской детской библиотеки». 

 

Фото: Хакаская республиканская библиотека

 

Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Норникель» продолжает поддерживать культуру малочисленные народы Крайнего Севера

«Норникель» продолжает поддерживать культуру малочисленные народы Крайнего Севера

11 Августа 2021 г.
Звезды театра и эстрады представили в Дудинке спектакль «Сказки Таймыра»
Новости Красноярска: В Красноярске вновь пройдет фестиваль «Театральная весна»

В Красноярске вновь пройдет фестиваль «Театральная весна»

10 Августа 2021 г.
Он возвращается в офлайн
Новости Красноярска: Сибирский юношеский оркестр попал на федеральный культурный портал «Культура онлайн»

Сибирский юношеский оркестр попал на федеральный культурный портал «Культура онлайн»

10 Августа 2021 г.
Ролик с выступлением уже просмотрели 300 тысяч человек
Новости Красноярска: Красноярцев приглашают на «МЕТАсвидание»

Красноярцев приглашают на «МЕТАсвидание»

2 Августа 2021 г.
Главными актерами выступят предметы и вещи
Новости Красноярска: В Красноярске появится новый арт-объект

В Красноярске появится новый арт-объект

30 Июля 2021 г.
Композиция украсит сквер «Медицинской доблести»
Новости Красноярска: В Красноярске покажут самый экстравагантный спектакль лета

В Красноярске покажут самый экстравагантный спектакль лета

30 Июля 2021 г.
Проект "Нетеатр" представит спектакль, где актерами являются обычные предметы
Новости компаний
06/08
Министр строительства Красноярского края Сергей Козупица наградил красноярских цементников
05/08
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: для победы над антисемитизмом необходима долгая и системная работа
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Зелёной Роще пожарные спасли из горящего дома 17 человек

В Зелёной Роще пожарные спасли из горящего дома 17 человек

9 Августа 2021 г.
В том числе 7 детей
Новости Красноярска: Британский вирусолог: штамм «дельта» делает невозможным коллективный иммунитет

Британский вирусолог: штамм «дельта» делает невозможным коллективный иммунитет

11 Августа 2021 г.
Эндрю Поллард возглавляет группу разработчиков «оксфордской вакцины»
Новости Красноярска: Смог над Красноярским краем рассеется только к четвергу

Смог над Красноярским краем рассеется только к четвергу

9 Августа 2021 г.
Начнётся постепенное похолодание
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru