В Хакасии предлагают почитать Гарри Поттера на английском языке

Серию книг о Гарри Поттере на английском языке получила детская библиотека республики. Такой щедрый подарок юным читателям сделал Вольфганг Вайгельт, международный волонтёр, путешественник из Германии. Вольфган уже восьмой год приезжает в Россию и продвигает свои проекты как волонтёр.

«Серия романов Джоан Роулинг одна из любимых для многих поколений читателей, - отмечают в библиотеке. - Культовый цикл Поттерианы теперь доступен на английском языке для юных читателей Хакасской республиканской детской библиотеки».

Фото: Хакаская республиканская библиотека