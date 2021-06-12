В Красноярске открыли «Квартиру академика»

На улице Академгородок, 66 открылось новое культурное пространство – «Квартира академика». По задумке, «Квартира» станет местом для проведения научно-популярных лекций, акустических концертов, поэтических вечеров, тематических вечеринок и других событий в формате квартирников. Все лето центр будет работать бесплатно.

«В открытии приняла участие делегация красноярских учёных. Место прекрасное для уютных квартирников, как лекторий и стильный коворкинг с особенной атмосферой. Уже задумали там несколько встреч. Расскажем позже. А если у вас есть идеи, и "Квартира академика" вам приглянулась, то сообщите нам о них», – сообщается на официальной странице Красноярский научный центр СО РАН в Инстаграм.

Внутри пространство выглядит как квартира обычного советского учёного-академика. Для создания интерьера, авторы собирали в разных городах мебель 60-х годов и антиквариат. Работа над внутренним обликом продолжается, к примеру, сюда можно приносить книги, но они должны быть изданы до 1991 года.

Фото: Город Прима