Большой театр и «Ингосстрах» провели первый очный отбор в рамках Молодежной балетной программы

Большой театр - настоящее культурное достояние России, а его балетная школа является одной из сильнейших в мире. Мастерство прославленной труппы театра на протяжении нескольких столетий восхищает зрителя, а каждый молодой артист балета мечтает достичь такого же высокого уровня и, возможно, однажды выйти на легендарную сцену.

Еще недавно для талантливых студентов и выпускников региональных балетных училищ эта мечта часто так и оставалась несбыточной. Однако, ситуация изменилась с запуском Молодежной балетной программы – совместного проекта Большого театра и его генерального спонсора – компании «Ингосстрах». Основная идея программы – дать возможность начинающим артистам балета проявить себя и раскрыть свой творческий потенциал. Успешно прошедшие конкурсный отбор молодые танцоры из разных регионов страны, получат уникальный шанс пройти стажировку в труппе Большого театра, а лучшие из лучших смогут рассчитывать на зачисление в ее состав.

Первый очный отбор на участие в программе уже состоялся – пятеро его участников, успешно преодолевших онлайн-тур, побывали на просмотре в Большом театре! Сейчас ребята ожидают решения конкурсной комиссии, надеясь, что именно в их пользу будет сделан выбор.

Если вы тоже готовы ярко заявить о себе и попробовать свои силы в проекте, присылайте видеозапись урока классического танца продолжительностью не менее 5 и не более 15 минут на адрес электронной почты balletonstage@bolshoi.ru. Это можно сделать в любое время – прием видео ведется беспрерывно. Если ваша работа впечатлит жюри, вас пригласят на новый очный отборочный тур в Большом театре, после которого на основании оценок конкурсной комиссии будет принято решение о включении конкурсантов в состав участников программы.

Стажировка в балетной труппе Большого театра рассчитана на 3-9 месяцев. Заявки могут присылать граждане РФ не старше 1997 года рождения, обучающиеся или завершившие профессиональную подготовку в образовательных учреждениях по профилю «Искусство балета».

«Это прекрасно, что теперь у нас есть возможность передать свой уникальный опыт талантливым молодым артистам со всей России. Отмечу, что несколько участников первого очного отбора действительно мне понравились. Мне кажется, что они вполне могут освоить ту программу, которую мы планируем, и, возможно, у некоторых есть реальный шанс стать артистами балета Большого театра. Надеюсь, пример ребят вселит веру в свои силы в других танцоров, ведь теперь они знают – нет ничего невозможного, двери Большого театра открыты для молодых талантов!», - отмечает Махар Вазиев, художественный руководитель балетной труппы Большого театра.

«Мы гордимся нашим многолетним сотрудничеством с Большим театром, которое позволяет нам прикоснуться к великому искусству и внести свой вклад в его развитие. Надеемся, что участие в программе станет отправной точкой для профессионального развития молодых талантов, за карьерой которых мы будем с восхищением наблюдать долгие годы», - комментирует генеральный директор «Ингосстраха» Андрей Ларкин.

Компания «Ингосстрах» окажет финансовую поддержку конкурсантам и участникам программы, а именно оплатит проезд в Москву и будет выплачивать стипендию во время обучения. Расходы на проживание возьмет на себя Большой театр. Планируется, что отбор в Молодежную балетную программу будет проводиться 2-3 раза в год.

Напомним, «Ингосстрах» и Большой театр сотрудничают уже много лет, а с 2019 года компания является генеральным спонсором ГАБТ. За годы успешной совместной деятельности партнерам удалось реализовать множество проектов, в том числе при личной поддержке промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаска.

СПАО «Ингосстрах»

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