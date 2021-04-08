8 апреля
Красноярск
погода +2 °C
77.77
 
€ 92.33
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Большой театр и «Ингосстрах» провели первый очный отбор в рамках Молодежной балетной программы

Главная Культура
Красноярск
08:05 8 Апреля 2021
обучение, артисты, конкурс, театр
версия для печати Ico_print

Большой театр - настоящее культурное достояние России, а его балетная школа является одной из сильнейших в мире. Мастерство прославленной труппы театра на протяжении нескольких столетий восхищает зрителя, а каждый молодой артист балета мечтает достичь такого же высокого уровня и, возможно, однажды выйти на легендарную сцену.

Еще недавно для талантливых студентов и выпускников региональных балетных училищ эта мечта часто так и оставалась несбыточной. Однако, ситуация изменилась с запуском Молодежной балетной программы – совместного проекта Большого театра и его генерального спонсора – компании «Ингосстрах». Основная идея программы – дать возможность начинающим артистам балета проявить себя и раскрыть свой творческий потенциал. Успешно прошедшие конкурсный отбор молодые танцоры из разных регионов страны, получат уникальный шанс пройти стажировку в труппе Большого театра, а лучшие из лучших смогут рассчитывать на зачисление в ее состав.

Первый очный отбор на участие в программе уже состоялся – пятеро его участников, успешно преодолевших онлайн-тур, побывали на просмотре в Большом театре! Сейчас ребята ожидают решения конкурсной комиссии, надеясь, что именно в их пользу будет сделан выбор.

Большой театр и «Ингосстрах» провели первый очный отбор в рамках Молодежной балетной программы

Если вы тоже готовы ярко заявить о себе и попробовать свои силы в проекте, присылайте видеозапись урока классического танца продолжительностью не менее 5 и не более 15 минут на адрес электронной почты balletonstage@bolshoi.ru. Это можно сделать в любое время – прием видео ведется беспрерывно. Если ваша работа впечатлит жюри, вас пригласят на новый очный отборочный тур в Большом театре, после которого на основании оценок конкурсной комиссии будет принято решение о включении конкурсантов в состав участников программы.

Стажировка в балетной труппе Большого театра рассчитана на 3-9 месяцев. Заявки могут присылать граждане РФ не старше 1997 года рождения, обучающиеся или завершившие профессиональную подготовку в образовательных учреждениях по профилю «Искусство балета».

«Это прекрасно, что теперь у нас есть возможность передать свой уникальный опыт талантливым молодым артистам со всей России. Отмечу, что несколько участников первого очного отбора действительно мне понравились. Мне кажется, что они вполне могут освоить ту программу, которую мы планируем, и, возможно, у некоторых есть реальный шанс стать артистами балета Большого театра. Надеюсь, пример ребят вселит веру в свои силы в других танцоров, ведь теперь они знают – нет ничего невозможного, двери Большого театра открыты для молодых талантов!», - отмечает Махар Вазиев, художественный руководитель балетной труппы Большого театра.

Большой театр и «Ингосстрах» провели первый очный отбор в рамках Молодежной балетной программы

«Мы гордимся нашим многолетним сотрудничеством с Большим театром, которое позволяет нам прикоснуться к великому искусству и внести свой вклад в его развитие. Надеемся, что участие в программе станет отправной точкой для профессионального развития молодых талантов, за карьерой которых мы будем с восхищением наблюдать долгие годы», - комментирует генеральный директор «Ингосстраха» Андрей Ларкин.

Компания «Ингосстрах» окажет финансовую поддержку конкурсантам и участникам программы, а именно оплатит проезд в Москву и будет выплачивать стипендию во время обучения. Расходы на проживание возьмет на себя Большой театр. Планируется, что отбор в Молодежную балетную программу будет проводиться 2-3 раза в год.

Напомним, «Ингосстрах» и Большой театр сотрудничают уже много лет, а с 2019 года компания является генеральным спонсором ГАБТ. За годы успешной совместной деятельности партнерам удалось реализовать множество проектов, в том числе при личной поддержке промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаска.

СПАО «Ингосстрах»
Возрастная категория мероприятия 18+

Фото: СПАО «Ингосстрах»
По материалам СПАО «Ингосстрах»

Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске полгода будут готовить одно из главных произведений Моцарта

В Красноярске полгода будут готовить одно из главных произведений Моцарта

5 Апреля 2021 г.
Опера «Дон Жуан» станет главным показом фестиваля Дмитрия Хворостовского
Новости Красноярска: Главный режиссер театра им. Пушкина Олег Рыбкин получил награду за заслуги в творческой деятельности

Главный режиссер театра им. Пушкина Олег Рыбкин получил награду за заслуги в творческой деятельности

25 Марта 2021 г.
Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры»
Новости Красноярска: Завтра в Красноярском крае начнется Большой фестиваль мультфильмов

Завтра в Красноярском крае начнется Большой фестиваль мультфильмов

25 Марта 2021 г.
Он пройдёт с 26 марта по 9 апреля
Новости Красноярска: При раскопках в районе «Кванта» обнаружены останки молодой женщины с горбом

При раскопках в районе «Кванта» обнаружены останки молодой женщины с горбом

22 Марта 2021 г.
Археологи работают на объекте «Всехсвятский некрополь»
Новости Красноярска: «Молодые звезды классической музыки» приедут в Красноярск

«Молодые звезды классической музыки» приедут в Красноярск

18 Марта 2021 г.
Концертный тур пройдет по всей России
Новости Красноярска: Заседание главной коллегии министерства культуры назначено на 22-24 марта

Заседание главной коллегии министерства культуры назначено на 22-24 марта

18 Марта 2021 г.
На нем обсудят актуальные вопросы и тенденции культурной политики
Новости компаний
05/04
Страхование жизни и здоровья заемщика
05/04
Аналитики начали сомневаться в будущем JLR
05/04
Университет Решетнёва приглашает на мероприятия дней открытых дверей
02/04
Красноярский цементный завод и Министерство экологии края договорились о сотрудничестве
02/04
Должники ЦРКК могут лишиться своих автомобилей
01/04
Что за будка во дворе? Зачем нужны тепловые пункты Теплоснабжение
01/04
Кредит наличными в Тинькофф Банке оформляется онлайн
01/04
СГК реализует проекты по дополнительной очистке горячей воды в период паводков в Красноярском крае
30/03
Бесплатное ЭКО в Москве по полису ОМС
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» сыграл вничью с «Велесом»

Футбольный «Енисей» сыграл вничью с «Велесом»

3 Апреля 2021 г.
Гол у красноярцев провел Валерий Кичин
Новости Красноярска: Контрафактный алкоголь гнали в лесосибирском гараже

Контрафактный алкоголь гнали в лесосибирском гараже

3 Апреля 2021 г.
Изъято почти 4 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции
Новости Красноярска: Telegram-канал сообщил о новых обысках в «Сибиряке»

Telegram-канал сообщил о новых обысках в «Сибиряке»

5 Апреля 2021 г.
Сотрудники правоохранительных органов пришли перед планеркой
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru