Красноярску показали «Реквием» Джузеппе Верди

«Реквием» Джузеппе Верди на русском языке состоялся в Красноярском государственном театре оперы и балета имени Д.А. Хворостовского 25 января. Он был приурочен к памятной дате — Дню полного освобождения Ленинграда об блокады 27 января 1944 года. Это второй год, когда красноярский театр дает «Реквием» в память о жертвах Ленинграда. Премьеру зрители увидели и услышали 27 января 2020 года.

За дирижерским пультом — маэстро Павел Коган, народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Московского Государственного Академического Симфонического оркестра.

Реквием исполняли: артисты хора и оркестра театра, солисты оперы заслуженная артистка России Светлана Рацлаф Левчук, заслуженный артист Республики Бурятия Михаил Пирогов, лауреаты международных конкурсов Дарья Рябинко и Евгений Севастьянов.