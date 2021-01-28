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Красноярску показали «Реквием» Джузеппе Верди

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Красноярск
12:23 28 Января 2021
красноярск, театр, спектакли, опера, балет, годовщина
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © Sibnovosti.ru / Андрей Минаев
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«Реквием» Джузеппе Верди на русском языке состоялся в Красноярском государственном театре оперы и балета имени Д.А. Хворостовского 25 января. Он был приурочен к памятной дате — Дню полного освобождения Ленинграда об блокады 27 января 1944 года. Это второй год, когда красноярский театр дает «Реквием» в память о жертвах Ленинграда. Премьеру зрители увидели и услышали 27 января 2020 года.

За дирижерским пультом — маэстро Павел Коган, народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Московского Государственного Академического Симфонического оркестра. 

Реквием исполняли: артисты хора и оркестра театра, солисты оперы заслуженная артистка России Светлана Рацлаф Левчук,  заслуженный  артист  Республики Бурятия Михаил Пирогов, лауреаты международных конкурсов Дарья Рябинко и Евгений Севастьянов. 

 

 

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