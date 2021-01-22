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ТЮЗ представил новый проект «Автор текста»

Главная Культура
Красноярск
09:57 22 Января 2021
в красноярском крае, театр, культура, в красноярске, театры, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В красноярском ТЮЗе стартует новый проект «Автор текста». Это формат, когда театр знакомит зрителя не только с пьесами, но и с их авторами. В субботу, 23 января, состоится встреча с драматургом Глебом Колондо. Это красноярец, который переехал в Санкт-Петербург. Он учился на сценариста и драматурга, теперь его пьесы отмечают наградами на престижных российских фестивалях. В ТЮЗе отмечают, что зрители получат уникальный шанс услышать, как текст звучит в интерпретации автора.

«У вас будет возможность лично спросить у автора о чем пьеса... «Автор текста» в Красноярском театре юного зрителя – это возможность узнать о драматургии из первых уст и услышать эксклюзивный материал», - пояснили в пресс-службе театра.

Отметим, что на такой формат мероприятия тоже нужно покупать билеты. Продажи открыты, в том числе, онлайн.

Фото: Культура.рф

 

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