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Артисты красноярского оперного записывают видео-концерты

Главная Культура
Красноярск
14:56 9 Декабря 2020
концерты, опера, театр, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Новые реалии диктуют новые форматы. Так, серия выездных концертов «Песни нашей Победы» в рамках проекта «МЫ вместе!», которые артисты Оперного планировали дать в краевых социальных учреждениях,  превратилась в серию видео-концертов. Чтобы достигнуть намеченной цели – подарить эмоции гражданам, волею судьбы пребывающим в хосписах, учреждениях для инвалидов, реабилитационных центрах, специализированных учреждениях для ветеранов – концерты демонстрируются в записи.

Организатор проекта в регионах России -  АНО "Культурный мост" при поддержке  Минкультуры РФ и ФБГУК «Росконцерт».  В  нашем крае  проект реализует Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского. Так, с 7 декабря по 12 декабря пройдет шесть видео-концертов в закрытых  социальных учреждениях.

Чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции, концерты записали и увидеть их зрители смогут только на экранах. Жители интернатов услышат популярные песни военных лет, ведь акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Прозвучат любимые произведения советской и российской песенной классики – «Темная ночь», «Огонек», «Синий платочек», «Жди меня», «Ах, эти тучи в голубом», «Случайный вальс» и другие. Исполнители – солисты оперной труппы: заслуженная артистка России Вера Баранова, заслуженный работник культуры Красноярского края Анна Киселёва, Алена Бабивская, Инна Сподина, Дарья Рябинко, Анна Харитонова, Александр Михалёв, Роман Хобау, Евгений Балданов, Денис Гречишкин.

Первыми запись увидели получатели услуг Дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов "Ботанический".

 Следующие видео-концерты пройдут по графику:

- 10 декабря, 10.00 - КГБУ СО «Пансионат Солнечный», ул. Славы, д.10

- 12 декабря, 10.00 - Пансионат «Ветеран», ул. Елены Стасовой, д.28

 

фото: театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского

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