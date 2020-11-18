В Красноярске Театр оперы и балета отдал свой автомобиль врачам из «ковидной» бригады

В Красноярске Театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского передал свой автомобиль врачам Сибирского клинического центра ФМБА России из «ковидной» бригады.

На театральном микроавтобусе доктора будут ездить по вызовам для забора анализов на COVID-19, а также для лечения контактных лиц с симптомами коронавируса. В ФМБА сообщили, что каждой «ковидной» бригаде в день приходится бать около 100 анализов на коронавирус. Благодаря новому транспорту медучреждение сможет привлечь больше медиков и увеличить число проведенных проб.

«Сегодня в мире сложилась такая сложная ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции. Я считаю, что мы все сейчас должны помочь врачам в борьбе с ней. Они помогают нам, а мы — им», - заявила директор театра оперы и балета Светлана Гузий.

Напомним, что автоволонтеры в Красноярске развозят докторов по вызовам на своих личных авто – присоединиться к движению может каждый.



