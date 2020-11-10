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Администрация Красноярска отменила международный фестиваль «Волшебный лед Сибири»

Главная Культура
Красноярск
12:31 10 Ноября 2020
фестиваль, зима, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © Sibnovosti.ru / Андрей Минаев
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Из-за пандемии в Красноярске отменили ежегодный международный фестиваль «Волшебный лед Сибири». С 2013 года скульпторы из разных стран и городов России украшали общественные пространства Красноярска ледовыми и снежными скульптурами.

В этот раз в связи с напряженной ситуацией по коронавирусу, участие международных делегаций в конкурсе под большим вопросом. Поэтому было принято решение отменить фестиваль.

Красноярские скульпторы продемонстрируют свое мастерство при строительстве ледового городка у главной елки в Татышев-парке. В этом году изо льда там воссоздадут городские достопримечательности - часовню Параскевы Пятницы, городской Биг-бен, Коммунальный и вантовый мосты, Триумфальную арку, красноярские Столбы.

Отметим, что главным спонсором фестиваля «Волшебный лед Сибири» был фонд мецената Хазрета Совмена.

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