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В «Родине» возобновляют кинопоказы

Главная Культура
Красноярск
11:23 15 Сентября 2020
культура
Автор: Sibnovosti.ru
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В Доме дружбы народов Красноярского края объявили о возобновлении кинопоказов в бывшем кинотеатре «Родина». Посмотреть фильмы можно бесплатно. 

«В репертуаре уникальные документальные фильмы, в том числе снятые красноярскими кинематографистами, мультфильмы для детей, любимые фильмы советского кино, которые не только сформировали поколения жителей нашей страны, но и вошли в сокровищницу мирового кинематографа», - рассказали в Доме дружбы. 

Первый сеанс состоится во вторник, 15 сентября. В 16:00 красноярцы увидят мультфильм «Гора самоцветов», созданный по мотивам сказок народов России. Перед фильмом горожанам обещают устроить ознакомительную экскурсию по отреставрированному зданию. 

Напомним, летом этого года «Родину» открыли после реконструкции. 

Фото: vk.com/ddn24 

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