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Красноярский театр оперы и балета подготовил мировую премьеру

Главная Культура
Красноярск
11:15 3 Сентября 2020
культура, красноярск, театр
Автор: Sibnovosti.ru
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7 сентября Красноярский театр оперы и балета представит мировую премьеру - над спектаклем артисты работали на протяжении всего прошлого сезона.

В постановке задействованы более 50 артистов балета, 70 музыкантов, 60 артистов хора, солисты оперы. 

«Я был вдохновлен произведением Виктора Астафьева «Прокляты и убиты», когда придумывал весь сценарий. Именно ту войну, со стороны каждого отдельного человека, его внутреннего эмоционального состояния – это хотелось передать здесь», - сказал заслуженный артист России, режиссер диптиха Сергей Бобров.

Диптих «Ленинградская симфония» посвящен 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Премьера должна была состояться 9 мая, но пандемия внесла коррективы в работу театров. Коллектив жил этим спектаклем на протяжении почти полугодового карантина, продолжая подготовку дистанционно. Сейчас артисты театра вышли на максимально интенсивные репетиции.

В театре уверены, диптих является премьерой, не имеющей аналогов в мире.

«Символичная 7-ая симфония Дмитрия Шостаковича, реквием Моцарта, музыка современного композитора Алексея Сюмака, песня «Черный ворон», балет «Ленинградская симфония», записи из дневника Тани Савичевой – впервые все вместе соединятся в одно новое произведение, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», - рассказали в театре.

Фото: Красноярский театр оперы и балета

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