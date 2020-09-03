Красноярский театр оперы и балета подготовил мировую премьеру

7 сентября Красноярский театр оперы и балета представит мировую премьеру - над спектаклем артисты работали на протяжении всего прошлого сезона.

В постановке задействованы более 50 артистов балета, 70 музыкантов, 60 артистов хора, солисты оперы.

«Я был вдохновлен произведением Виктора Астафьева «Прокляты и убиты», когда придумывал весь сценарий. Именно ту войну, со стороны каждого отдельного человека, его внутреннего эмоционального состояния – это хотелось передать здесь», - сказал заслуженный артист России, режиссер диптиха Сергей Бобров.

Диптих «Ленинградская симфония» посвящен 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Премьера должна была состояться 9 мая, но пандемия внесла коррективы в работу театров. Коллектив жил этим спектаклем на протяжении почти полугодового карантина, продолжая подготовку дистанционно. Сейчас артисты театра вышли на максимально интенсивные репетиции.

В театре уверены, диптих является премьерой, не имеющей аналогов в мире.

«Символичная 7-ая симфония Дмитрия Шостаковича, реквием Моцарта, музыка современного композитора Алексея Сюмака, песня «Черный ворон», балет «Ленинградская симфония», записи из дневника Тани Савичевой – впервые все вместе соединятся в одно новое произведение, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», - рассказали в театре.

Фото: Красноярский театр оперы и балета