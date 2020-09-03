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Красноярский театр кукол везет свой спектакль в Екатеринбург

Главная Культура
Красноярск
10:25 3 Сентября 2020
культура, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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С 11 по 15 сентября Красноярский театр кукол примет участие в X Международном фестивале «Петрушка Великий» в Екатеринбурге. Красноярск представит спектакль «Егоркина былина» режиссера Руслана Кудашова и художника Марины Завьяловой. Эту постановку оценили многие красноярцы, а теперь откроют для себя и екатеринбуржцы.

Спектакль создан на основе одноименного произведения рок-звезды советского андеграунда Александра Башлачева. 

Участие театра в фестивале стало возможным благодаря грантовой поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации, а также Минкультуры. 

Фестиваль «Петрушка Великий» проводится с 2002 года. В нем приняли участие более ста коллективов из пяти континентов мира. Тема 2020-го такая: «Театр кукол: связь времен». В конкурсной программе заявлено 15 спектаклей из России, Германии и Франции, адресованных детям и взрослым.

Фото: Красноярский театр кукол

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