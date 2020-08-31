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Подпорные стены на левобережной набережной украсят граффити

Главная Культура
Красноярск
10:35 31 Августа 2020
общество, культура, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Уличные художники разрисовывают подпорные стены левобережной набережной Красноярска. Они переносят на уличные полотна утвержденные городской администрацией эскизы. Красноярцы уже могут оценить первые пять композиций, а полностью проект будет реализован к середине сентября. Граффити на подпорных стенах художники создают в рамках городского конкурса «Лето-2020».

«Проект дал возможность творческим жителям Красноярска создавать граффити прямо на улице на специально отведенных для этих целей подпорных стенах», – рассказали в пресс-службе мэрии.

Отметим, что часть подпорных стен левобережной набережной граффитисты разрисовали в прошлые годы.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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