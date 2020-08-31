Подпорные стены на левобережной набережной украсят граффити

Уличные художники разрисовывают подпорные стены левобережной набережной Красноярска. Они переносят на уличные полотна утвержденные городской администрацией эскизы. Красноярцы уже могут оценить первые пять композиций, а полностью проект будет реализован к середине сентября. Граффити на подпорных стенах художники создают в рамках городского конкурса «Лето-2020».

«Проект дал возможность творческим жителям Красноярска создавать граффити прямо на улице на специально отведенных для этих целей подпорных стенах», – рассказали в пресс-службе мэрии.

Отметим, что часть подпорных стен левобережной набережной граффитисты разрисовали в прошлые годы.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf