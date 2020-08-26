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Музей GEOS представит фрагменты доисторических деревьев

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Красноярск
09:23 26 Августа 2020
музей, красноярск, экскурсия
Автор: Sibnovosti.ru
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Музей геологии Центральной Сибири GEOS представил выставку «Личное дело Карбон Карбоновича Углерода». В экспозиции собрана коллекция углей региона, которая показывает, как солнечная энергия тысячелетиями преобразовывалась в угольные залежи. Сотрудники музея собрали фрагменты доисторических деревьев и редкие минералы.

С 4 сентября в GEOS откроется экспозиция «Госпожа Нефть».

«Вместе с «угольной» выставкой они представят собой углеводородный союз, который раскроет все секреты родственных процессов углефикации и нефтегазообразования в недрах нашей планеты», - рассказали в пресс-службе Минэкологии края.

GEOS находится на пр. Мира, 55. Выставка будет работать до 25 сентября. Вход бесплатный. Из-за пандемии в музее могут находиться не более 20 человек, поэтому открыта предварительная запись по телефону 252-29-46. Посетители должны быть в защитных масках.

 

фото: GEOS

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