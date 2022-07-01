Общее дело для общей пользы

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Красноярск
15:18 1 Июля 2022
благоустройство, город, мусор, экология, оборудование
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В июне сразу в двух районах левобережной части Красноярска установили новые контейнеры на обновлённых площадках.

Левобережный оператор и управляющие организации уже не в первый раз объединяют усилия для того, чтобы оборудовать современные контейнерные площадки и установить там новое оборудование.

В начале июня в Октябрьском районе по инициативе трёх ТСЖ – «Октябрьское-2», «Наш дом» и «Николаевское» – привели в порядок общую контейнерную площадку, которой пользуются жильцы шести многоквартирных домов. «Красноярская рециклинговая компания» после заключения договора ответственного хранения с одним из ТСЖ передала безвозмездно 9 контейнеров и сетку под сбор пластика. Пять контейнеров и сетку уже установили, четыре контейнера – резерв, который будут использовать по мере необходимости.

В последний июньский день подарок от своей УК и левобережного оператора получили жители дома № 9 по ул. Устиновича. На приведённой в порядок площадке, где залили бетонное основание и оборудовали ограждение, установили пять новых контейнеров.

«Мы стараемся помогать управляющим организациям с контейнерами для ТКО в случае возникновения такой необходимости. Конечно, с особым удовольствием выделяем оборудование ответственным УК и ТСЖ, у которых нет долгов за вывоз мусора, которые умеют договариваться между собой для общего блага, заключают договоры ответственного хранения, следят за порядком в местах накопления ТКО и оборудуют новые площадки, – пояснил директор «КРК» Дмитрий КУЗНЕЦОВ. - Само собой, обеспечить всех новыми контейнерами мы не можем, но при наличии возможности помочь стараемся всегда. По закону региональные операторы могут передавать оборудование под сбор ТКО в пределах 1% от валовой выручки в год, эту возможность мы и используем».

Фото: компания «КРК» 

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