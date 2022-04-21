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В Госдуме России выдвинули предложение о запрете покупок иностранных акций на ИИС

Главная Экономика
Красноярск
20:01 21 Апреля 2022
экономика, финансы, государство и власть, в россии, общество, инвестиции
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Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что надо запретить покупку зарубежных акций на индивидуальных инвестиционных счетах.

«Есть предложение, чтобы деньги, идущие на индивидуальные инвестиционные счета, не направлялись на покупку иностранных бумаг», — говорит Анатолий Аксаков. 

Также, он утверждает, что сумма инвестиций на ИИС типа Б должна быть увеличена до 3 млн рублей с предоставлением определенных налоговых льгот. Сами льготы ещё надо определить. 

Отметим, что сейчас оба типа ИИС можно пополнить максимум на 1 миллион рублей в год.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

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