Впервые бюджет Красноярска по доходам превысит 40 млрд рублей

Сегодня на сессии Красноярского городского Совета депутатов был принят бюджет города на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. На протяжении нескольких месяцев над подготовкой главного финансового документа велась совместная работа органов администрации и депутатов городского Совета.

Бюджет города на 2022–2024 годы традиционно прошёл общественное обсуждение на публичных слушаниях, с участием Главы города был подробно рассмотрен депутатами на «нулевых чтениях», заседаниях профильных комиссий Горсовета.

В ходе работы по рассмотрению бюджета города была подготовлена поправка, которая изменила его параметры по сравнению с внесённым проектом. С учётом предложений депутатов Красноярского городского Совета расходы на 2022 год увеличились на 1,1 млрд рублей за счёт собственных средств бюджета города. Они будут направлены на повышение качества жизни красноярцев и развитие городской инфраструктуры:

строительство и ремонт автомобильных дорог – 513,4 млн рублей (строительство дорог от ул. Калинина к строящейся школе в мкрн «Бугач», по ул. Норильская к детсаду №16, развитие транспортной доступности в жилом районе «Солнечный» и др.);

(строительство дорог от ул. Калинина к строящейся школе в мкрн «Бугач», по ул. Норильская к детсаду №16, развитие транспортной доступности в жилом районе «Солнечный» и др.); реконструкцию и ремонт зданий учреждений соцсферы – 133,4 млн рублей (устранение аварийности зданий школ, ремонт кровель муниципальных учреждений, реконструкция школы №47 и др.);

(устранение аварийности зданий школ, ремонт кровель муниципальных учреждений, реконструкция школы №47 и др.); подготовку Красноярска к празднованию 400-летия – 349,5 млн рублей ;

; строительство спорткомплекса с плавательным бассейном в Советском районе (перекрёсток ул. 9 мая-ул. Водопьянова) – 50 млн рублей и иные значимые для города задачи.

Параметры бюджета города Красноярска на 2022 год составят:

доходы – 40,7 млрд рублей;

расходы – 41,8 млрд рублей.

Обращаясь к депутатам, мэр Красноярска Сергей Ерёмин отметил, что сегодняшняя сессия по принятию бюджета не иначе как историческая. Ведь впервые в истории Красноярска объём бюджета города по доходам на предстоящий год превысит планку в 40 млрд рублей.

«За этим эволюционным результатом стоит серьёзная командная работа органов администрации и депутатов Горсовета. За последние четыре года стартовые параметры нашего городского «кошелька» приросли почти на 16 млрд рублей. Вспомните – в 2017 году доходы составляли всего 24,8 млрд рублей. На будущий год они составят 40,7 млрд рублей. Это удалось в том числе за счёт активной работы по привлечению средств из вышестоящих бюджетов. Если в 2017 году этот объём составлял 4,3 млрд рублей, то в 2021 году мы привлекли уже 10,1 млрд. Я благодарен правительству края и лично губернатору Александру Викторовичу Уссу за принципиальную поддержку», – сказал Сергей Ерёмин.

Глава города также напомнил, что в 2017 году доля муниципального долга в собственных доходах составляла 87,6%. В начале 2021 года Красноярск впервые за десятилетнюю историю перешагнул психологическую планку в 50% долга. Работа по уменьшению долговой нагрузки на бюджет по-прежнему останется одним из приоритетных направлений работы финансистов.

Кроме того, глава города подчеркнул, что каждый год в бюджете города предусматриваются новации и увеличивается финансирование наиболее востребованных направлений. Так, бюджетом на будущий год в 1,5 раза увеличится объём финансирования на ремонт межквартальных проездов, в 3 раза – на ямочный ремонт. Больше средств будет направлено на капитальный ремонт подпорных стен и лестниц, организацию питания учеников начальных классов школ города, расширение числа участников проекта «Трудовой отряд главы города» и другие направления.

После принятия бюджета председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина прокомментировала:

«Это хороший бюджет города – более 40 млрд рублей. Думаю, мы сможем обеспечить функционирование города в полном объеме. Во всяком случае, сохраним все свои приоритеты и, конечно, будем заниматься развитием: остро необходимы новые детские сады, школы, дороги, благоустройство. В следующем году мы попробуем новые принципы финансирования строительства учреждений образования. Я говорю о концессии как форме государственно-частного партнёрства».

Отметим, что бюджет сформирован с так называемым «техническим» дефицитом. Источниками дополнительных расходов являются прогнозируемые остатки на начало следующего года, а также бюджетный кредит, который в дальнейшем планируется заместить финансовой помощью из краевого бюджета.

Первый заместитель главы города – руководитель департамента финансов Роман Одинцов:

«Новый бюджет выше, чем стартовые параметры текущего года. Причём параметры не окончательные. Уже сейчас из краевого бюджета нам на 2022 год предусмотрено более 2 млрд рублей на решение насущных для города задач».

Фото: пресс-служба Администрации г. Красноярска

По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска