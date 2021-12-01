Оформить ипотеку в СберБанке можно по ставке от 0,1% годовых

Сегодня СберБанк в Красноярске предлагает процентные ставки на приобретение строящегося жилья - от 0,1%. Это возможно благодаря сотрудничеству банка с застройщиками. Специальные сниженные ставки действуют, при участии заёмщика в двух программах - госпрограмма и программа субсидирования с застройщиками на покупку квартир в новостройках.

Сегодня в Красноярском крае уже 16 застройщиков успешно реализуют программу субсидирования, предлагают квартиры в различных популярных жилых комплексах.

Ипотечная ставка на приобретение жилья формируется в зависимости от выбранной клиентом программы кредитования, где минимальная составляет 0.1%. Кроме того, при получении сниженной ставки оформляется страховка жизни и здоровья заемщика, регистрация и заключение сделки происходит в электронном формате.

Светлана Туровец, заместитель управляющего Красноярским отделением СберБанка:

«На данный момент наши клиенты могут приобретать квартиры на более выгодных для себя условиях. Благодаря комплексному сотрудничеству с застройщиками для клиентов-физических лиц ипотека стала более комфортной и доступной. СберБанк дает возможность экономить накопленные средства, совместить низкий платёж с арендой жилья на период стройки. Мы ожидаем, что спрос на недвижимость по программе субсидирования будет только расти».