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Эксперты прогнозируют рост строительства загородного жилья в Красноярске

Главная Экономика
Красноярск
13:56 15 Мая 2021
жилье, недвижимость, красноярск, ипотека, кредиты, семьи
Автор: Sibnovosti.ru
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Эксперты прогнозируют рост строительства загородного жилья в Красноярске. Ожидания связывают со стартом программы льготной семейной ипотеки. По словам председателя правительства страны Михаила Мишустина, построиться на земле смогут минимум 20 тысяч российских семей.  

Максимальная ставка при льготной семейной ипотеке - 6% на срок до 30 лет. Условие – рождение второго или последующего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го. Также программа распространяется на семьи, где единственный ребенок – инвалид.

Как заявил «Деловому кварталу» коммерческий директор компании «КирпичЦентр», партнера группы компаний «Мануфактура», Владимира Корниенко, загородное строительство в ближайшем будущем станет очень популярным.

«Программа кредитования ИЖС - тема актуальная и наболевшая. Пандемия и ее последствия очень многих заставили задуматься о том, что пора перебираться за город. Более того - строительство дома, особенно если к этому подходить с умом, перестало быть чем-то страшным в плане реализации и неоправданно дорогим. Например, наша группа партнеров «Мануфактура» давно уже занимается строительством домов с нуля- от проекта и поставки всех материалов до полной реализации. Рассчитать весь проект, визуализировать все ваши желания, вовремя поставить качественные материалы, реализовать все этапы согласно плану - это как раз наша работа. Ведь основной залог успеха для правильного расчёта кредита - прозрачное бюджетирование и надежный партнёр. Остальное - работа банка». 

 

фото: Деловой квартал 

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