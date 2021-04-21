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В Красноярском крае помогут производителям хлеба

Главная Экономика
Красноярск
12:22 21 Апреля 2021
цены, деньги, продукты, производство, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Краевым производителям муки возместят часть затрат на покупку продовольственной пшеницы, хлебопекам – на производство и сбыт хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения. В общем на эти цели выделено 91,8 млн рублей. В апреле краевые мукомолы и хлебопеки получат из этой суммы почти 43 млн рублей. Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

«Для предотвращения роста цен на социально значимые продукты питания, в частности на муку и хлеб, в декабре прошлого года правительство России выделило 4,7 млрд рублей на поддержку мукомолов и хлебопеков. Из этих денег Красноярский край получил 87,2 млн рублей, еще 4,6 млн рублей – софинансирование из краевого бюджета», - сообщил заместитель министра сельского хозяйства и торговли края Сергей Москаленко.

Как отметили в правительстве края, при предоставлении отчетных документов краевые товаропроизводители могут ежемесячно рассчитывать на компенсацию. Региональный Минсельхоз продолжает прием документов на получение субсидий.

Краевые мукомолы получат 66,5 млн рублей. Благодаря господдержке они смогут закупить 30 тысяч тонн пшеницы для производства муки. Краевым хлебопекам выделено 25,3 млн рублей для производства по сниженной цене 12 тысяч тонн хлеба.

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