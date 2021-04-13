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В Красноярске готовы платить 200 тысяч начальнику строительного участка

Главная Экономика
Красноярск
13:23 13 Апреля 2021
вакансии, работа, строительство, зарплата, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске начальнику строительного участка готовы платить заработную плату до 200 тысяч в месяц. Таковы данные сервиса SuperJob после анализа предложений на рынке.

«Годовой рост зарплатных предложений в строительстве составил 9,1%. Зарплатный максимум для начальника участка строительства гражданских объектов в Москве сегодня составляет 300 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 260 тысяч, в Сочи — 220 тысяч, а в Красноярске – до 200 тысяч рублей в месяц», - сообщили аналитики.

 В сфере строительства в Красноярске зафиксированы также следующие показатели по специальностям и зарплатам:

- специалист с опытом работы в строительстве от 5 лет – 55-65 тысяч рублей в месяц;

- начальник участка с опытом от года – 65-75 тысяч рублей;

- начальник участка со стажем работы на такой позиции от двух лет и опытом управления коллективом от 50 человек – 75-120 тысяч рублей;

- начальник участка с опытом от трех лет и управления более чем 100 подчиненными – 120-200 тысяч рублей в месяц.

По данным представителей сервиса, средний портрет соискателя на данную должность таков: мужчина в возрасте 44 лет с высшим образованием, готовый к переезду и работающий на предыдущем месте работе 4,2 года.

Экономика / НОВОСТИ
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