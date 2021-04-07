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Российские школьники смогут купить летний билет на поезд за полцены

Главная Экономика
Красноярск
12:13 7 Апреля 2021
ржд, путешествия, поезд, акция, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Российские школьники смогут купить билет на поезд за полцены. Акция распространяется на летние месяцы, детей от 10 до 17 лет и проходит уже шестой год. Скидка предоставляется на билеты в общие и плацкартные вагоны, а также в купе двухэтажных поездов. При этом цена билета для них будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне.

«Купить билет со скидкой можно как в билетных кассах, так и на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки», - рассказали в РЖД.

Скидка 50% предоставляется только со стоимости проезда, плата за пользование комплектом постельного белья взимается в полном объеме.

Напомним, холдинг «РЖД» впервые предоставил 50% скидку на проезд детей от 10 до 17 лет в летний период в 2016 году. Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период – с 1 сентября по 31 мая. Таким образом, школьники могут воспользоваться 50% скидкой в течение всего календарного года.

При покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично предоставляется скидка в размере 65%. Детям в возрасте до 5 лет оформляется безденежный (бесплатный) проездной документ.

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