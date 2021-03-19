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КЭФ-2021 расширится на запад и восток

Главная Экономика
Красноярск
13:16 19 Марта 2021
кэф, экономический форум, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский экономический форум в 2021 году масштабируют за счет экспертных студий в Москве, берлине и Сингапуре. Как рассказали организаторы, зарубежные площадки будут организованы при поддержке Торговых представительств России.

Гостями студий станут представители деловых и общественных объединений, науки, крупного бизнеса, политики, экономики и культуры. В студиях пройдут такие экспертные обсуждения, как «Кибербезопасность в эпоху стремительного роста и интеграции цифровых решений», «Будущее урбанистики. Как будут развиваться города и агломерации в эпоху «постковида», «Перспективы развития космической промышленности в РФ», форсайт-дискуссия «Тренды и тенденции развития мировой экономики» и многие другие».

«В рамках КЭФ совместно с германскими и российскими экспертами мы постараемся осветить для участников форума перспективные направления развития российско-германского сотрудничества, такие как диверсификация цепочек поставщиков, бережливое производство, внедрение наилучших доступных технологий, «Индустрия 4.0», энергетический переход, поговорим о значительном потенциале межрегионального сотрудничества, перспективах развития экономик наших стран после пандемии», - прокомментировал новшество Андрей Соболев, Торговый представитель России в Германии.

Напомним, в этом году Красноярский экономический форум пройдет с 12 по 16 апреля.

 

фото: ТАСС

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