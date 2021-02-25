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Красноярским подросткам предлагают временную работу

Главная Экономика
Красноярск
12:18 25 Февраля 2021
работа, дети, подросток, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае подросткам предлагают временную работу. Так, в Железногорске не безвозмездно заняты уже полсотни детей. Они убирают с улиц снег, организуют мероприятия в молодежных центрах, помогают ветеранам ВОВ, работают в школах и детских садах, обучают пенсионеров компьютерной грамотности. Такую возможность им дал региональный Центр занятости.  

«Трудоустройство подрастающего поколения в свободное от учебы время является одним из приоритетов нашей работы, так как позволяет приобщить молодежь к труду, развить навыки взаимодействия в коллективе, ознакомить с разными видами деятельности», – сообщил руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.

В скором времени перечень работ увеличится – когда на улице станет тепло, основной объем работы уйдет в благоустройство территорий - уборку парков и скверов, ремонт и обустройство детских площадок во дворах многоквартирных домов и многое другое. Отметим, что в прошлом году несмотря на пандемию на временные работы вышли 8 тысяч подростков со всего края. Предполагается, что до осени возможность заработать получат почти в два раза больше детей. 

 

Фото: Агентство труда и занятости

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