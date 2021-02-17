Каждое третье предложение о работе в Красноярске – с зарплатой от 50 тысяч рублей – 35 процентов от всего объема. Об этом говорят данные агентства труда и занятости Красноярского края. Всего для красноярцев в доступе сейчас больше 20 тысяч свободных вакансий.

«Например, красноярскому офису ООО «РН-Ванкор» требуется ведущий юрисконсульт. Кандидату с опытом работы от трех лет предлагают 77 тысяч рублей. Рекламное агентство «Орион Консалтинг» ищет руководителя отдела региональных продаж с доходом от 60 тысяч рублей», - приводят примеры кадровики.

При этом в агентстве констатируют – в городе по-прежнему востребованы врачи и средний медицинский персонал. Так, Красноярской поликлинике № 5 Центрального района необходим врач-невролог. Работодатель готов платить 55 тысяч рублей.

Со всем банком вакансий, в том числе представленными в Красноярске, можно ознакомиться на Интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.