В Красноярске значительно подорожал бензин

В Красноярске повышаются цены на бензин. На этой неделе горючее на большинстве автозаправочных станций подорожало на 2 рубля. Ценники сменили АЗС сети «КНП», «25 часов», «Газпромнефть», «Фортуна плюс». Литр АИ-92 отпускают за 43 рубля 40 копеек. Дизельное топливо подорожало до 50 рублей 50 копеек. Эксперты топливного рынка связывают повышение цен с политикой производителей, которым теперь выгоднее экспортировать ГСМ за границу, чем продавать на российском рынке.

«Сейчас такое соотношение стоимости нефти и курса рубля, что производителям, видимо, выгоднее продавать нефтепродукты за границу. Поэтому очень большое количество того, что производится сейчас в стране уходит за рубеж. Соответственно запасы нефтепродуктов в стране падают, продажи внутренний рынок падают и, как следствие, цены растут», - цитирует радио «Красноярск-Главный» руководителя топливной компании Михаила Кичайкина.



