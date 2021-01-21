21 января
Красноярск
погода -22 °C
73.37
 
€ 88.97
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске значительно подорожал бензин

Главная Экономика
Красноярск
10:19 21 Января 2021
инфляция, в красноярске, красноярск, общество, цена, в красноярском крае, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске повышаются цены на бензин. На этой неделе горючее на большинстве автозаправочных станций подорожало на 2 рубля. Ценники сменили АЗС сети «КНП», «25 часов», «Газпромнефть», «Фортуна плюс». Литр АИ-92 отпускают за 43 рубля 40 копеек. Дизельное топливо подорожало до 50 рублей 50 копеек. Эксперты топливного рынка связывают повышение цен с политикой производителей, которым теперь выгоднее экспортировать ГСМ за границу, чем продавать на российском рынке.

«Сейчас такое соотношение стоимости нефти и курса рубля, что производителям, видимо, выгоднее продавать нефтепродукты за границу. Поэтому очень большое количество того, что производится сейчас в стране уходит за рубеж. Соответственно запасы нефтепродуктов в стране падают, продажи внутренний рынок падают и, как следствие, цены растут», - цитирует радио «Красноярск-Главный» руководителя топливной компании Михаила Кичайкина.

 

Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жители края стали активнее осваивать новые профессии

Жители края стали активнее осваивать новые профессии

19 Января 2021 г.
Обучения организуют Центры занятости
Новости Красноярска: «Норникель» разместил цифровые биржевые инструменты на немецкой фондовой бирже

«Норникель» разместил цифровые биржевые инструменты на немецкой фондовой бирже

18 Января 2021 г.
Они обеспечены металлами
Новости Красноярска: Плата за отопление по факту: чего ожидать красноярцам в квитанциях за декабрь и январь?

Плата за отопление по факту: чего ожидать красноярцам в квитанциях за декабрь и январь?

14 Января 2021 г.
В конце декабря красноярцы получили квитанции за отопление, горячую и холодную воду с начислениями за декабрь. У кого-то платежка подросла на 200 рублей, а у кого-то — на 1000. В среднем сумма выросла на 15% по сравнению с ноябрем. Почему стало больше? Подробности здесь. 
Новости Красноярска: Грузовой пункт пропуска через границу появится в порту Диксон

Грузовой пункт пропуска через границу появится в порту Диксон

1 Января 2021 г.
Об этом говорится в распоряжении правительства РФ
Новости Красноярска: На Взлетке открылась первая АЗС «Газпромнефть»

На Взлетке открылась первая АЗС «Газпромнефть»

28 Декабря 2020 г.
Сеть АЗС «Газпромнефть» в Красноярском крае продолжает свое развитие
Новости Красноярска: Топ-5 событий входящей в En+ Group Красноярской ГЭС в 2020 году

Топ-5 событий входящей в En+ Group Красноярской ГЭС в 2020 году

28 Декабря 2020 г.
В компании подвели итоги года
Новости компаний
18/01
Продукция комбината «Волна» вошла в линейку «100 лучших товаров России»
15/01
Сбер и СибГУ им. М.Ф. Решетнева дали старт работе кампуса
14/01
Плата за отопление по факту: чего ожидать красноярцам в квитанциях за декабрь и январь?
13/01
Красноярский цементный завод стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Красноярску выделят 800 млн рублей

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Красноярску выделят 800 млн рублей

21 Января 2021 г.
Будут отремонтированы несколько магистралей
Новости Красноярска: На юге края в ДТП погибла девушка-пассажир

На юге края в ДТП погибла девушка-пассажир

21 Января 2021 г.
Водитель «Лады» был пьян
Новости Красноярска: Завершено расследование уголовного дела в отношении Анатолия Быкова

Завершено расследование уголовного дела в отношении Анатолия Быкова

21 Января 2021 г.
Речь идет об убийстве Наумова и Войтенко в 1994 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru