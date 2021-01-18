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«Норникель» разместил цифровые биржевые инструменты на немецкой фондовой бирже

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Красноярск
14:42 18 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Глобальный палладиевый фонд «Норникеля» разместил цифровые биржевые инструменты, обеспеченные металлами (ETC), на немецкой фондовой бирже Deutsche Börse и планирует их вывод на Лондонскую фондовую биржу (LSE) в течение нескольких дней. Новые инструменты открывают инвесторам низкозатратный доступ к товарно-сырьевым рынкам.

GPF обеспечивает вклад физического металла — палладия, платины, золота и серебра в инструменты ETC. Tokentrust AG обеспечивает хранение металла и предоставляет свою блокчейн-платформу Atomyze, построенной на технологии распределенных регистров (DLT). Технология позволяет хранить неизменяемые данные о товаре, обеспечивая дополнительный уровень безопасности. Листинг ETC предлагаются по оптовой цене LME с конкурентоспособным соотношением общих расходов (TER, Total Expense Ratio) на рынке.

«Размещаемые биржевые продукты обладают преимуществами финансовых активов, при этом к ним не применяются ограничения, действующие в отношении инвестиций в металлы на Лондонской бирже металлов. Этот инструмент открывает для инвесторов возможности относительно недорогого владения сырьевыми активами при невысоких транзакционных издержках», - заявил Антон Берлин, вице-президент — руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля».

По словам Марко Гросси, генерального директора Atomyze, его компания создала цифровую экосистему, объединившую интересы в сфере финансов и промышленности.

«Запуск платформы и обслуживание первых клиентов — важный рубеж, который мы успешно преодолели благодаря работе нашей опытной команды и бизнес-партнеров», - сообщил он.

Александр Стоянов, генеральный директор GPF, прокомментировал:

«Наш способ оцифровки сырьевых товаров позволяет фиксировать и отслеживать источники происхождения металлов и способы их производства вместе с данными, подтверждающими соблюдение требований ESG. „Норникель“, чью продукцию мы представляем, устанавливает новый высокий стандарт в сфере ответственной добычи полезных ископаемых, полностью поддерживая устав UN2030 и стандарты по источникам разработки металлов LBMA. Это дает нашим ETC ключевое отличие и лидирующие позиции на рынке».

По информации компании «Норникель»

Фото: «Норникель»

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