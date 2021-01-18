18 января
Красноярск
погода -2 °C
73.55
 
€ 89.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Общественная работа как альтернатива основной

Главная Экономика
Красноярск
12:08 18 Января 2021
зарплата, экономика, работа, предприятие, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В прошлом году в рамках федеральной программы по снижению напряженности на рынке труда краевая служба занятости предоставила компенсации на оплату труда 2,6 тысячи сотрудников 368 предприятий. Поддержкой воспользовались работодатели, у которых персонал находился под риском увольнения или которые организовали оплачиваемые общественные работы.

Так, в Ачинске, Боготоле, Бородине, Лесосибирске, Идринском, Иланском, Нижнеингашском, Новоселовском, Пировском районах и других территориях 361 предприятие организовало общественные работы.

По словам руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктора Новикова, для жителей региона данный вид занятости является возможностью получать доход во время поиска постоянного места работы.

«Если учесть, что это в основном труд, не требующий специальной подготовки, – продолжает руководитель ведомства, – то участвовать в нем могут те, кто долго не может найти работу по своей профессии, или те, кто ждет курсы профессионального обучения, а также выпускники учебных заведений, которым сложно найти работу, не имея за плечами опыта по полученной специальности».

В основном граждане занимались делопроизводством, строительством и ремонтом помещений, обслуживанием транспорта, курьерскими, подсобными и погрузо-разгрузочными работами, заготовкой и переработкой сельскохозяйственной продукции, благоустройством, эксплуатацией жилищно-коммунального хозяйства.

Например, в Ирбейском районе и Боготоле к сотрудничеству с центром занятости привлечены новые работодатели. Одним из них стала компания, занятая разведением крупного рогатого скота, производством молока. На это предприятие трудоустроены 12 человек.
Еще семь организаций перевели сотрудников, находящихся под риском увольнения, на временные рабочие места. В таком формате работали жители Красноярска, Ачинска, Боготола и Большеулуйского района.

Боготольский вагоноремонтный завод был вынужден отправить в отпуск без содержания до конца 2020 года 117 работников: слесарей, дефектоскопистов, механиков и других специалистов. Федеральная программа позволила перевести их на временную работу. Сотрудники завода приводили в порядок производственные территории, подготавливали оборудование к новым заказам.
Напомним, в прошлом году из резервного фонда правительства России на временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения, и организацию общественных работ Красноярскому краю было выделено 100,7 млн рублей. Компенсация затрат работодателя складывалась из минимального размера оплаты труда (МРОТ), увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, плюс районный коэффициент. Выплаты были рассчитаны максимум на три месяца и ограничивались 2020 годом.

«Сейчас работодателям доступны программы стажировок молодых специалистов и граждан с инвалидностью, также предполагающие компенсацию затрат на оплату их труда. Служба занятости выделяет средства на создание рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Может быть организовано бесплатное профессиональное обучение или повышение квалификации для потенциального сотрудника или женщины, находящейся в декретном отпуске. Также служба занятости проводит предварительный отбор кандидатов для собеседований (в том числе в онлайн-формате) и разрабатывает адресные проекты для заполнения значительной кадровой потребности», – прокомментировал Виктор Новиков.  

Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Грузовой пункт пропуска через границу появится в порту Диксон

Грузовой пункт пропуска через границу появится в порту Диксон

1 Января 2021 г.
Об этом говорится в распоряжении правительства РФ
Новости Красноярска: На Взлетке открылась первая АЗС «Газпромнефть»

На Взлетке открылась первая АЗС «Газпромнефть»

28 Декабря 2020 г.
Сеть АЗС «Газпромнефть» в Красноярском крае продолжает свое развитие
Новости Красноярска: Топ-5 событий входящей в En+ Group Красноярской ГЭС в 2020 году

Топ-5 событий входящей в En+ Group Красноярской ГЭС в 2020 году

28 Декабря 2020 г.
В компании подвели итоги года
Новости Красноярска: Пандемия коронавируса нанесла региональному бюджету удар на 8 миллиардов рублей

Пандемия коронавируса нанесла региональному бюджету удар на 8 миллиардов рублей

23 Декабря 2020 г.
Об этом рассказал глава региона
Новости Красноярска: Красноярская ГЭС компании En+ Group реализует проект по замене силовых трансформаторов

Красноярская ГЭС компании En+ Group реализует проект по замене силовых трансформаторов

16 Декабря 2020 г.
Стоимость проекта - более 1 млрд рублей
Новости Красноярска: Процедура банкротства в России стала бесплатной

Процедура банкротства в России стала бесплатной

15 Декабря 2020 г.
Пройди тест и узнай, как это сделать
Новости компаний
18/01
Продукция комбината «Волна» вошла в линейку «100 лучших товаров России»
15/01
Сбер и СибГУ им. М.Ф. Решетнева дали старт работе кампуса
14/01
Плата за отопление по факту: чего ожидать красноярцам в квитанциях за декабрь и январь?
13/01
Красноярский цементный завод стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Да всего лишь литр водки на пятерых»: в Шарыпове задержали заядлого любителя пьяной езды

«Да всего лишь литр водки на пятерых»: в Шарыпове задержали заядлого любителя пьяной езды

18 Января 2021 г.
Ранее он был лишен прав за аналогичное правонарушение
Новости Красноярска: Психоневрологический интернат построили в Шарыповском районе

Психоневрологический интернат построили в Шарыповском районе

18 Января 2021 г.
Он расположен в деревне Гляден
Новости Красноярска: Баскетбольный «Енисей» потерпел фиаско на домашнем паркете

Баскетбольный «Енисей» потерпел фиаско на домашнем паркете

18 Января 2021 г.
Красноярцы провалили вторую половину встречи
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru