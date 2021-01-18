Общественная работа как альтернатива основной

В прошлом году в рамках федеральной программы по снижению напряженности на рынке труда краевая служба занятости предоставила компенсации на оплату труда 2,6 тысячи сотрудников 368 предприятий. Поддержкой воспользовались работодатели, у которых персонал находился под риском увольнения или которые организовали оплачиваемые общественные работы.

Так, в Ачинске, Боготоле, Бородине, Лесосибирске, Идринском, Иланском, Нижнеингашском, Новоселовском, Пировском районах и других территориях 361 предприятие организовало общественные работы.

По словам руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктора Новикова, для жителей региона данный вид занятости является возможностью получать доход во время поиска постоянного места работы.

«Если учесть, что это в основном труд, не требующий специальной подготовки, – продолжает руководитель ведомства, – то участвовать в нем могут те, кто долго не может найти работу по своей профессии, или те, кто ждет курсы профессионального обучения, а также выпускники учебных заведений, которым сложно найти работу, не имея за плечами опыта по полученной специальности».

В основном граждане занимались делопроизводством, строительством и ремонтом помещений, обслуживанием транспорта, курьерскими, подсобными и погрузо-разгрузочными работами, заготовкой и переработкой сельскохозяйственной продукции, благоустройством, эксплуатацией жилищно-коммунального хозяйства.

Например, в Ирбейском районе и Боготоле к сотрудничеству с центром занятости привлечены новые работодатели. Одним из них стала компания, занятая разведением крупного рогатого скота, производством молока. На это предприятие трудоустроены 12 человек.

Еще семь организаций перевели сотрудников, находящихся под риском увольнения, на временные рабочие места. В таком формате работали жители Красноярска, Ачинска, Боготола и Большеулуйского района.

Боготольский вагоноремонтный завод был вынужден отправить в отпуск без содержания до конца 2020 года 117 работников: слесарей, дефектоскопистов, механиков и других специалистов. Федеральная программа позволила перевести их на временную работу. Сотрудники завода приводили в порядок производственные территории, подготавливали оборудование к новым заказам.

Напомним, в прошлом году из резервного фонда правительства России на временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения, и организацию общественных работ Красноярскому краю было выделено 100,7 млн рублей. Компенсация затрат работодателя складывалась из минимального размера оплаты труда (МРОТ), увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, плюс районный коэффициент. Выплаты были рассчитаны максимум на три месяца и ограничивались 2020 годом.