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В Красноярске рекордно подорожали градусники и гречка

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Красноярск
17:00 13 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, общество, цены, статистика, лекарство, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В пандемию в Красноярском крае резко подорожали градусники. Красноярскстат подсчитал инфляцию за октябрь. В целом цены выросли на 0,4 процента, но на отдельные товары повышение значительное. Так, ртутные термометры подорожали на 62 процента, цены на гречневую крупу стали выше на 65 процентов. Значительно прибавили в цене обручальные кольца - более 38 процентов, сахар – 31 процент, овсянка подорожала на 29 процентов, а картофель на 20 процентов.

Красноярскстат также фиксирует повышение цен на лекарства: «Линекс», «Аллохол», «Валидол» и йод прибавили в цене по 20 процентов.

За год цены на продукты в Красноярском крае повысились на 4,5 процента, непродовольственные товары – на 4,2 процента, на услуги – на полтора процента. Таким образом, годовая инфляция составила 3,6 процента.

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