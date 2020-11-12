Строительство Западно-Таймырского кластера позволит создать 2 тысячи рабочих мест

Губернатор Александр Усс и председатель Cовета директоров Корпорации АЕОН Роман Троценко обсудили строительство на севере Красноярского края Западно-Таймырского кластера по производству угольных концентратов. Инвестпроект планируют реализовать на базе Сырадасайского каменноугольного месторождения в 105 километрах от Диксона. Бизнесмены готовы вложить в проект 45 млрд рублей до 2025 года, усовершенствовать инфраструктуру северной территории и обеспечить транспортную доступность поселка Диксон. Цель – создать современный опорный пункт на трассе Северного морского пути.

«Строительство Западно-Таймырского кластера по производству угольных концентратов даст серьезный технологический толчок, который так необходим северу края. Помимо создания новых рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет, он поспособствует развитию кооперационных связей, сотрудничеству с нашими научными учреждениями. Важно, что Красноярский край со своей стороны оказал хорошую организационную поддержку, существенно сократив сроки прохождения всех процедур – от самих идей, до реального производственного цикла, который мы ожидаем уже в следующем году», –отметил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Бизнесмены обещают, что за счет реализации их проекта будет создано 2 тысячи рабочих мест. Объем налоговых поступлений в региональный и муниципальные бюджеты до 2028 года превысит 6 млрд рублей.

Фото: Вадим Кофман / krskstate.ru