Долги по платежам за обращение с ТКО будут взыскивать через суд

«Красноярская рециклинговая компания» предоставляет услугу по обращению с коммунальными отходами на территории левобережной части Красноярска с 1 января 2019 года. Наряду с основным направлением – вывоз и доставка мусора на полигоны – оператор устанавливает за свой счет мульды и контейнеры, внедряет раздельный сбор мусора, проводит просветительскую работу в школах, поддерживает экологические мероприятия.

На всей территории присутствия «КРК» оказывает услугу регулярно и в полном объеме, понимая свою ответственность перед потребителями. Особенно в такое сложное время, в период пандемии по коронавирусу, когда мусор стал потенциально опасным с точки зрения распространения инфекции. Но, как отмечают в компании, далеко не все потребители столь же ответственно ведут себя в вопросах платы за полученную услугу.

«Левобережная технологическая зона – огромная территория, её обслуживают сотни людей, на маршруты ежедневно выходит множество спецтехники, – говорит исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким. – Мы не прекращали работу даже в период общей самоизоляции и старались идти навстречу потребителям, у которых возникали трудности с оплатой, предоставляли рассрочку долга. А вот к «хроническим» неплательщикам вынуждены применять более суровые меры вплоть до обращения в суд. На сегодняшний день уже десятки требований удовлетворены, задолженности взыскиваются принудительно».

В компании поясняют: платежи за обращение ТКО – это содержание и ремонт техники, ГСМ, зарплата водителей и операторов, оплата полигона. Расходы необходимые и неизбежные. Обязанность платить за обращение с ТКО возложена на потребителей законодательством, и исполнять её нужно неукоснительно. Поэтому не стоит рассчитывать на отказ во взыскании. И если в досудебном порядке задолженность по согласованию с региональным оператором можно выплатить в рассрочку, то неисполнение решения суда чревато множеством проблем. Арест банковских карт, счетов и даже имущества, запрет на выезд, невозможность взять кредит.