Золотодобывающее предприятие объявило масштабный набор водителей большегрузов

Золотодобывающее предприятие «Полюс Красноярск» объявило набор водителей большегрузной карьерной техники БелАЗ и CAT. Компании требуется 200 рабочих, которым гарантируют предварительное обучение, медкомиссию за счет работодателя и официальное трудоустройство. Зарплата в период стажировки составит 70 тысяч рублей.

От кандидатов требуется водительское удостоверение категории С, опыт работы водителем большегруза от 1 года и отсутствие медицинских противопоказаний.

«После успешного обучения водители продолжат работу в горнотранспортном цехе на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате (Северо-Енисейский район Красноярского края, 550 км от Красноярска). Режим работы вахтовым методом – 2 через 1 месяц, одиннадцатичасовой рабочий день, шестидневная неделя. Заработная плата – порядка 86 тысяч рублей (оплачивается межвахтовый месяц)», - сообщили в пресс-службе компании «Полюс Красноярск».

Во время вахты рабочие живут в благоустроенном общежитии, их обеспечивают трехразовым питанием – все это за счет компании. Стоимость проезда к месту работы и в отпуск к месту жительства возмещаются, а проработав более 2 лет можно рассчитывать на путевку на курорты России.