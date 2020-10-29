Самый северный мост через Енисей: кому это нужно

Сегодня губернатор края Александр Усс дал старт строительству самого северного автомобильного моста через реку Енисей в районе поселка Высокогорский Енисейского района. Это седьмой автомобильный мост через крупнейшую реку России. Вместе с главой региона в торжественной церемонии приняли участие члены краевого правительства, депутаты Законодательного Собрания края, главы ближайших городов и районов, представители бизнес-сообщества.

Новая переправа станет первым крупным инфраструктурным объектом промышленного развития Ангаро-Енисейского экономического района. Мост позволит освоить новые месторождения полезных ископаемых и начать развитие дорожной сети правобережья Енисея и Ангары.

В своем приветственном слове Александр Усс поздравил всех присутствующих с историческим днем.

«Дорогие друзья! Мы даем старт строительству давно задуманного Высокогорского моста. Красноярский край является признанным лидером золотодобычи, и основное наше золото – там, за рекой. На этой территории находятся наши значимые предприятия горнорудной промышленности, там же есть большие интересы у лесной отрасли. Северная группа районов края обладает мощнейшими резервами – по самым скромным подсчетам, в ближайшие годы здесь в качестве инвестиций будет вложено порядка 180 млрд рублей, а это означает более 20 тысяч рабочих мест и серьезный прирост налогового потенциала. Но самое главное – там живут наши люди, и строительство этого моста сделает для них ближе и доступнее «большую землю». У меня нет сомнений, что Высокогорский мост будет построен качественно и в сжатые сроки», – подчеркнул глава края.

В память о событии Александр Усс и глава Енисейского района Александр Кулешов оставили свои автографы на стекле арт-объекта, установленного на месте начала строительства моста.

С появлением моста коммерческая скорость грузо- и пассажиродоставки на дистанции от Енисейска до поселка Северо-Енисейский возрастет в три-четыре раза. Сейчас в районе поселка Высокогорский через Енисей летом ходит паром, а зимой работает ледовая переправа. При этом скорость движения по зимнику не превышает 20-25 км/в час. Новый мост обеспечит устойчивую круглогодичную транспортную связь между центральными районами края и Северо-Енисейским районом, который дает 25% общероссийской и почти 80% краевой золотодобычи.

Строительство моста включено в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь», инициатором которого в 2018 году выступил Александр Усс. Объект существенно ускорит реализацию инвестпланов добывающих и обрабатывающих компаний, таких как «Полюс Красноярск», Васильевский рудник, Соврудник, Горевский ГОК, Новоангарский обогатительный комбинат, УК «Сегежа Групп», ДОК «Енисей» и многих других.

«Для нас это долгожданный проект, который очень нужен и для производства, и в целом для территории Северо-Енисейского района, где живут и работают и наши сотрудники. Мы очень благодарны губернатору и правительству края за то, что вместе с федеральными органами власти им удалось добиться решения о строительстве моста», – отметил директор по работе с государственными органами АО «Полюс Красноярск» Никита Смирнов.

Появления нового моста с нетерпением ждут и жители местных поселений. Он поможет наладить круглогодичные внутрирайонные грузовые и пассажирские перевозки, а также свяжет 17 правобережных населенных пунктов от поселка Высокогорский до поселка Северо-Енисейский, где живут более 13 тысяч человек. Новая магистраль избавит и от вынужденных работ по ежегодному созданию и эксплуатации зимников.

По словам Александра Кулешова, значимость сегодняшнего события трудно переоценить.

«Жители нашего района и соседних территорий многие десятилетия ждали этого моста. Как правило, все предвыборные компании, которые здесь проводились, касались его строительства. К счастью, это получилось у Александра Викторовича, за что мы ему благодарны», – пояснил глава Енисейского района.

Отметим, строительство автодорожного моста включено в национальный проект "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года". Средства в объеме 8,3 млрд рублей предусмотрены в равных долях за счет краевого и федерального бюджетов.

Проезжую часть моста сделают двухполосной. Его протяженность – 1 196,1 метра (с учетом подходов – 2 082,54 метра). Кроме возведения моста, запланировано строительство коммуникаций и дорожных развязок. Завершить строительство моста планируется в ноябре 2023 года.

по информации правительства Красноярского края

фото: Алексей Печенкин