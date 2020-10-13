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Впервые в истории урожай зерна и зернобобовых в Красноярском крае выше общероссийского

Главная Экономика
Красноярск
10:01 13 Октября 2020
зерно, сельское хозяйство, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © Sibnovosti.ru / Андрей Минаев
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Губернатор региона Александр Усс назвал урожай 2020 года в Красноярском крае феноменальным. Впервые в истории региона урожайность зерна и зернобобовых выше общероссийских показателей. В Красноярском крае аграрии собирали в среднем по 32,2 центнера с гектара, а по России показатель на уровне 28,7 центнера с гектара. И пока это только предварительные итоги, так как обработано еще 89 процентов полей. Также Красноярский край стал рекордсменом по валовому производству семян рапса в Российской Федерации.

«Итоги подводить рано, но урожай зерновых и рапса, который показывает Красноярский край, не иначе, как феноменальным назвать нельзя. Здесь свою роль играют и погодные условия, и государственная поддержка, и переход края на другой уровень работы на земле, поэтому заранее хочу сказать спасибо всем за очень качественную многолетнюю работу, которая предопределила этот результат», – отметил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Лидерами по урожайности стали Емельяновский, Большемуртинский, Балахтинский, Ужурский, Назаровский, Шарыповский, Новоселовский, Рыбинский, Партизанский, Краснотуранский и Каратузский районы Красноярского края.

 

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