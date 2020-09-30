Мэрия Красноярска возьмет очередной кредит на 2 млрд рублей

Администрация Красноярска разместила электронные аукционы на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов. Мэрия возьмет займ на 2 млрд рублей. Это необходимо для снижения долговой нагрузки.

«Запланировано восемь электронных аукционов в рамках невозобновляемых кредитных линий сроком на два года на общую сумму 2 млрд рублей под начальную ставку 6,7% годовых», - объяснили в администрации.

Деньги направят на погашение предыдущих кредитов - их процентная ставка более высокая. Предполагается, что благодаря новому займу долг Красноярска не увеличится. Напротив, расходы на его обслуживание снизятся.

Заявки от банков принимаются до 12 октября. Аукцион проведут 14 числа.