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Мэрия Красноярска возьмет очередной кредит на 2 млрд рублей

Главная Экономика
Красноярск
12:45 30 Сентября 2020
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Администрация Красноярска разместила электронные аукционы на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов. Мэрия возьмет займ на 2 млрд рублей. Это необходимо для снижения долговой нагрузки. 

«Запланировано восемь электронных аукционов в рамках невозобновляемых кредитных линий сроком на два года на общую сумму 2 млрд рублей под начальную ставку 6,7% годовых», - объяснили в администрации.  

Деньги направят на погашение предыдущих кредитов - их процентная ставка более высокая. Предполагается, что благодаря новому займу долг Красноярска не увеличится. Напротив, расходы на его обслуживание снизятся.

Заявки от банков принимаются до 12 октября. Аукцион проведут 14 числа. 

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